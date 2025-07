Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 9 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

Oggi, mercoledì 9 luglio, si concluderanno i quarti di finale di tutti i tabelloni di Wimbledon 2025: sull’erba londinese saranno in programma anche gli ottavi di finale del torneo junior. Nel complesso saranno quattro gli azzurri in campo.

Nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo Jannik Sinner, opposto allo statunitense Ben Shelton, e Flavio Cobolli, che sfiderà il serbo Novak Djokovic, mentre nel singolare maschile junior sarà protagonista Jacopo Vasamì, impegnato contro il polacco Alan Wazny, infine nel doppio maschile junior vedremo all’opera lo stesso Jacopo Vasamì, in coppia con Timofei Derepasko, opposti al kazako Amir Omarkhanov e ad Egor Pleshivtsev, e Pierluigi Basile, che assieme al bulgaro Alexander Vasilev affronterà il sudafricano Connor Doig e l’indiano Kriish Tyagi.

La decima giornata di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport con 11 canali, ovvero Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court, Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi, con precedenza agli italiani, Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live, i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, Sky Sport 4K, che seguirà il Centre Court, e Sky Sport Mix, dove sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Mercoledì 9 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

Mirra Andreeva [7] v Belinda Bencic (SUI)

Flavio Cobolli (ITA) [22] v Novak Djokovic (SRB) [6]

Court 1 – Dalle 14.00

Iga Swiatek (POL) [8] v Liudmila Samsonova [19]

Jannik Sinner (ITA) [1] v Ben Shelton (USA) [10]

Court 2 – Dalle 12.00

Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR) [5] v Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) [2]

Su-Wei Hsieh (TPE) / Jelena Ostapenko (LAT) [4] v Sorana Cirstea (ROU) / Anna Kalinskaya

Agnieszka Radwanska (POL) / Magdalena Rybarikova (SVK) v Kiki Bertens (NED) / Johanna Konta (GBR)

Court 3 – Dalle 12.00

Alfie Hewett (GBR) / Gordon Reid (GBR) [1] v Takuya Miki (JPN) / Casey Ratzlaff (USA)

Non prima delle 14.00

Joe Salisbury (GBR) / Neal Skupski (GBR) [6] v Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [4]

Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [1] v Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) [10]

Todd Woodbridge (AUS) / Alicia Molik (AUS) v Thomas Johansson (SWE) / Katie O’Brien (GBR)

Court 12 – Dalle 12.00

Nenad Zimonjic (SRB) / Martina Navratilova (USA) v Fabrice Santoro (FRA) / Anne Keothavong (GBR)

Charo Esquiva Banuls (ESP) [13] v Hannah Klugman (GBR) [2]

Emerson Jones (AUS) [1] v Eugenia Zozaya Menendez (ESP)

Hannah Klugman (GBR) / Mika Stojsavljevic (GBR) [1] v Yihan Qu (CHN) / Kamonwan Yodpetch (THA)

Hollie Smart (GBR) / Mia Wainwright (GBR) v Emerson Jones (AUS) / Jeline Vandromme (BEL) [2]

Court 18 – Dalle 12.00

Lleyton Hewitt (AUS) / Mark Philippoussis (AUS) v James Blake (USA) / Sam Querrey (USA)

Tahlia Kokkinis (AUS) v Mimi Xu (GBR)

Ruby Cooling (GBR) v Lilli Tagger (AUT) [3]

Tahlia Kokkinis (AUS) / Aspen Schuman (USA) v Thea Frodin (USA) / Julieta Pareja (USA) [5]

Mark Ceban (GBR) / Cruz Hewitt (AUS) v Oskari Paldanius (FIN) / Alan Wazny (POL) [4]

Court 4 – Dalle 12.00

Kanon Sawashiro (JPN) v Teodora Kostovic (SRB) [5]

Alan Wazny (POL) [14] v Jacopo Vasamì (ITA) [2]

Ziga Sesko (SLO) v Nikita Bilozertsev (UKR)

Amir Omarkhanov (KAZ) / Egor Pleshivtsev v Timofei Derepasko / Jacopo Vasamì (ITA) [2]

Charo Esquiva Banuls (ESP) / Nellie Taraba Wallberg (SWE) [6] v Yushan Shao (CHN) / Xinran Sun (CHN)

Court 5 – Dalle 12.00

Jack Secord (USA) v Ivan Ivanov (BUL) [6]

Timofei Derepasko [15] v Thijs Boogaard (NED)

Laima Vladson (LTU) v Vendula Valdmannova (CZE)

Victoria Luiza Barros (BRA) / Teodora Kostovic (SRB) [4] v Sarah Melany Fajmonova (CZE) / Kali Supova (SVK)

Kristina Penickova (USA) / Vendula Valdmannova (CZE) [8] v Deniz Dilek (TUR) / Beatrise Zeltina (LAT)

Court 6 – Dalle 12.00

Mees Rottgering (NED) [3] v Max Schoenhaus (GER) [13]

Keaton Hance (USA) v Alexander Vasilev (BUL) [12]

Andres Santamarta Roig (ESP) / Max Schoenhaus (GER) [1] v Conor Brady (GBR) / Benjamin Gusic – Wan (GBR)

Mees Rottgering (NED) / Hidde Schoenmakers (NED) v Keaton Hance (USA) / Jack Kennedy (USA) [5]

Pierluigi Basile (ITA) / Alexander Vasilev (BUL) [6] v Connor Doig (RSA) / Kriish Tyagi (IND)

Court 7 – Dalle 12.00

Nauhany Vitoria Leme Da Silva (BRA) v Mia Pohankova (SVK)

Jack Kennedy (USA) [8] v Ronit Karki (USA)

Dora Miskovic (CRO) / Lea Nilsson (SWE) v Alena Kovackova (CZE) / Jana Kovackova (CZE) [3]

Yannik Alvarez (PUR) / Jack Secord (USA) v Eric Lorimer (GBR) / William Moxon (GBR)

Julie Pastikova (CZE) / Julia Stusek (GER) v Mia Pohankova (SVK) / Luna Vujovic (SRB) [7]

Court 8 – Dalle 12.00

Julieta Pareja (USA) [6] v Elizara Yaneva (BUL)

Oskari Paldanius (FIN) [11] v Benjamin Willwerth (USA) [7]

Zangar Nurlanuly (KAZ) / Damir Zhalgasbay (KAZ) v Oliver Bonding (GBR) / Jagger Leach (USA) [8]

Noah Johnston (USA) / Benjamin Willwerth (USA) [7] v Maxwell Exsted (USA) / Jan Kumstat (CZE)

Court 14 – Dalle 12.00

Francisco Cayulef (CHI) v Gregory Slade (GBR)

Ahmet Kaplan (TUR) v Andy Lapthorne (GBR)

Non prima delle 14.00

Yui Kamiji (JPN) / Kgothatso Montjane (RSA) v Xiaohui Li (CHN) / Ziying Wang (CHN) [2]

Lizzy De Greef (NED) / Aniek Van Koot (NED) v Diede De Groot (NED) / Lucy Shuker (GBR)

Court 15 – Dalle 12.00

Niels Vink (NED) [1] v Donald Ramphadi (RSA)

Guy Sasson (ISR) v Sam Schroder (NED) [2]

Non prima delle 14.00

Tom Egberink (NED) / Joachim Gerard (BEL) v Daniel Caverzaschi (ESP) / Tokito Oda (JPN)

Court 17 – Dalle 12.00

Alexander Cataldo (CHI) / Stephane Houdet (FRA) v Martin De La Puente (ESP) / Ruben Spaargaren (NED) [2]

Zhenxu Ji (CHN) / Sergei Lysov (ISR) v Ben Bartram (GBR) / Dahnon Ward (GBR)

Non prima delle 14.00

Manami Tanaka (JPN) / Zhenzhen Zhu (CHN) [1] v Angelica Bernal (COL) / Ksenia Chasteau (FRA)

Jiske Griffioen (NED) / Cornelia Oosthuizen (GBR) v Macarena Cabrillana (CHI) / Saki Takamuro (JPN)

Campo da definire

Non prima delle 18.00

Cara Black (ZIM) / Martina Hingis (SUI) v Daniela Hantuchova (SVK) / CoCo Vandeweghe (USA)

Non prima delle 18.00

Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA) v Juan Sebastian Cabal (COL) / Robert Farah (COL)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport per Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic.

COPERTURA SKY SPORT ITALIANI WIMBLEDON 2025 OGGI

Mercoledì 9 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

2° match – Flavio Cobolli (ITA) [22] v Novak Djokovic (SRB) [6] – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 1 – Dalle ore 14.00

2° match – Jannik Sinner (ITA) [1] v Ben Shelton (USA) [10] – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

Court 4 – Dalle 12.00

2° match – Alan Wazny (POL) [14] v Jacopo Vasamì (ITA) [2] – Diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e NOW, diretta live testuale su OA Sport.

4° match – Amir Omarkhanov (KAZ) / Egor Pleshivtsev v Timofei Derepasko / Jacopo Vasamì (ITA) [2]

Court 6 – Dalle ore 12.00

5° match – Pierluigi Basile (ITA) / Alexander Vasilev (BUL) [6] v Connor Doig (RSA) / Kriish Tyagi (IND) –