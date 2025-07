Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (12 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

Il Tour de France 2025 è pronto a vivere un’altra interessante tappa. La settima frazione è stata conquistata in volata da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) che si è ripreso la maglia gialla, sottraendola a Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck). Oggi, sabato 12 luglio, andrà in scena l’ottava tappa della Grande Boucle numero 112, con un percorso quasi totalmente piatto.

L’ottava frazione verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 a partire dalle 14.45. Lo streaming sarà garantito da DAZN, Discovery Plus e Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa, per non perdere neanche un aggiornamento.

PERCORSO

Il percorso dell’ottava tappa partirà da Saint-Méen-le-Grand e terminerà dopo 171,4 chilometri a Laval Espace Mayenne. L’unica difficoltà altimetrica presente, in un percorso quasi del tutto pianeggiante, sarà la Côte de Nuille-sur-Vicoin (900 metri al 3,8% di pendenza media), situata a circa 15 chilometri dal traguardo.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA

Sabato 12 luglio – Ottava tappa Saint-Méen-le-Grand-Laval Espace Mayenne (171,4 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 14.45

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport