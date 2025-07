Cristiana Girelli infortunata durante Italia-Inghilterra: cos’è successo nella semifinale degli Europei femminili

Passa da poco il sessantesimo minuto della semifinale europea tra Italia e Inghilterra, con le azzurre in quel momento avanti per 1-0. Ma, a Ginevra, è proprio quella la fase in cui l’attacco azzurro è costretto a fare a meno di Cristiana Girelli in modo ben poco naturale.

Durante un contrasto di gioco l’azzurra, già stanca e con segni che già erano abbastanza invitanti verso la possibilità di un cambio, cade a terra molto dolorante nella zona della coscia sinistra, l’espressione contratta in una smorfia di dolore.

Per lei la partita di fatto finisce subito, nonostante l’intervento dello staff medico dell’Italia. Il cambio in effetti arriva, e ad entrare è Martina Piemonte, ma quel che preoccupa è Girelli in panchina tra le lacrime, attorniata dalle altre azzurre mentre viene fasciata abbondantemente alla coscia sinistra.

Un infortunio, in sostanza, che si spera non abbia conseguenze per il suo futuro nella competizione continentale, dove è stata finora protagonista di grande peso non soltanto per il gol che ha portato l’Italia fino al penultimo atto dell’evento continentale.