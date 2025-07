Remco Evenpoel si ritira al Tour de France: bandiera bianca sul Tourmalet

Il belga Remco Evenepoel, capitano della Soudal Quick-Step, che già nei giorni scorsi aveva pagato dazio nelle prime frazioni sui Pirenei, oggi ha definitivamente abbandonato il Tour de France 2025, salendo sull’ammiraglia nel corso della 14ma tappa.

Evenepoel è andato in crisi sin dai primi chilometri di salita sul Tourmalet, quando ne mancavano più di 100 al traguardo: il belga è stato scortato dai compagni di squadra, che lo hanno atteso, ma poi non è riuscito neppure a tenere le loro ruote ed ha optato per il ritiro.

Il belga era terzo in classifica generale, ma aveva un ritardo di 7’24” dallo sloveno Tadej Pogacar, e di 3’17” dal danese Jonas Vingegaard, secondo. Sale virtualmente sul podio il tedesco Florian Lipowitz, che era quarto in graduatoria a 6″ da Evenepoel, dal quale eredita anche la maglia di leader dei giovani.