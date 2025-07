Tour de France 2025, la tappa di domani Muret-Carcassonne: occasione per le ruote veloci?

Dopo le tre tappe sui Pirenei, intervallate dalla cronoscalata di Peyragudes, il Tour de France 2025 propone una quindicesima tappa collinare, con un arrivo che può favorire le ruote veloci. Dopo gli sforzi delle grandi salite, la frazione di domani potrebbe essere un’occasione per respirare, soprattutto per i big, con la testa rivolta all’ultima impegnativa settimana.

Le difficoltà altimetriche saranno comunque presenti, ma non dovrebbero essere determinanti per la vittoria finale. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) è ormai il padrone assoluto della Grande Boucle numero 112 e dovrà custodire con saggezza la sua maglia gialla fino a Parigi. Domani però saranno altri i protagonisti, con Jonathan Milan in cerca di riscatto dopo le vittorie di Tim Merlier.

PERCORSO

La quindicesima frazione parte da Muret e si conclude a Carcassonne dopo 169,3 chilometri. I primi 70 sono pianeggianti e propongono lo Sprint Intermedio di Saint-Felix-Lauragais. Da qui si affronterà la prima Côte di giornata, de Saint-Ferreol (1,7 km al 7% di pendenza media), seguita subito dopo dalla Côte de Soreze (6,2 km al 5,5% di pendenza media). L’ultima salita, il Pas du Sant (2,9 km ad una pendenza media del 10,2%), posta a circa 50 chilometri dall’arrivo anticipa una lunga discesa che porta a Carcassonne.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Domenica 20 luglio – Quindicesima tappa Muret-Carcassonne (169,3 km)

Orario di partenza: 13.20

Orario di arrivo: 17.10 circa

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta streaming: DAZN, Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport