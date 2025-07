Tour de France 2025, la tappa di domani Mantes-la-Ville-Parigi: la Grande Boucle si chiude con la “novità” Montmartre

Il Tour de France 2025 è in dirittura d’arrivo. Domani, domenica 27 luglio, si disputerà infatti l’ultimo atto de La Grande Boucle, con il classico arrivo a Parigi che, tuttavia, sarà diverso rispetto alle edizioni passate. Per l’occasione la frazione comincerà decisamente più tardi rispetto al tabellino di marcia canonico.

PERCORSO

Rispetto al canonico tracciato (per questa annata lungo 132,3 km), i corridori in onore del percorso che ha caratterizzato le Olimpiadi di Parigi 2024 affronteranno per tre volti la salita di Montmartre (impennata di 1,1 chilometri al 6%, con ultimo scollinamento ai -6) per poi approdare ai Campi Elisei, ormai rito conclusivo di passaggio de La Grande Boucle. Inutile dire che sarà tutto fuorché una passerella.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Domenica 27 Luglio- Ventunesima Tappa Tour de France 2025: Mantes-la-Ville-Paris Champs-Élysées (132.3km)

Orario di partenza: 16:25

Orario di arrivo: 19:30 circa

DOVE VEDERE LA VENTESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00, Eurosport 1 dalle 16:00

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport