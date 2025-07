Tour de France femminile 2025: tutte contro Demi Vollering, ma occhio a Niewiadoma

Non solo gli uomini. Spazio a partire dal weekend all’edizione numero quattro del Tour de France Femmes avec Zwift. Grande Boucle al femminile che promette spettacolo con nove tappe in programma e le migliori atlete del circuito al via.

PERCORSO

Prima parte del percorso non del tutto favorevole alle scalatrici: donne da classiche (con alcuni strappi verso il traguardo) e velociste le più attese. Andando avanti con le tappe però arriveranno le montagne. Col du Granier e, soprattutto, la penultima tappa con il Col de la Madeleine (18,6 chilometri all’8,1%) le giornate più attese in chiave classifica.

Tappa 1 (26/07): Vannes – Plumelec (78,8 km)

Tappa 2 (27/07): Brest – Quimper (110,4 km)

Tappa 3 (28/07): Le Gacilly – Angers (163,5 km)

Tappa 4 (29/07): Saumur – Poitiers (130,7 km)

Tappa 5 (30/07): Chasseneuil-du-Poitou – Guéret (165,8 km)

Tappa 6 (31/07): Clermont-Ferrand – Ambert (123,7 km)

Tappa 7 (01/08): Bourg-en-Bresse – Chambéry (159,7 km)

Tappa 8 (02/08): Chambéry – Saint-François Longchamp/Col de la Madeleine (111,9 km)

Tappa 9 (03/08): Praz-sur-Arly- Chatel Les Portes du Soleil (124,1 km)

FAVORITE

Tutte contro Demi Vollering. La neerlandese della FDJ – SUEZ deve riscattare la delusione della passata stagione e anche una primavera non del tutto esaltante. A sfidarla la campionessa uscente, la polacca Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), che nel 2024 riuscì ad imporsi a sorpresa. Nomi da seguire anche quelli di Marlen Reusser (Movistar Team) di recente seconda al Giro d’Italia e Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team) che in salita fa paura a tutte.

ITALIANE

Ovviamente il nome da tenere d’occhio è quello di Elisa Longo Borghini. La vincitrice del Giro Donne ha deciso di partire senza attese, puntando alle tappe e vedendo strada facendo la situazione in classifica. Dopo un Giro non del tutto convincente si testerà sulle strade francesi Monica Trinca Colonel, con l’obiettivo magari della top-10. Occhio poi, in chiave volate, ad Elisa Balsamo.