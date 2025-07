Chituru Ali zoppica: cos’è successo a Brescia? Tortu alto, Blake sorprende Tebogo

Prestazione poco brillante per gli italiani sui 100 metri che hanno chiuso il Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Filippo Tortu non è mai entrato in gara e ha chiuso al settimo posto con un alto 10.38 (0,1 m/s di vento contrario) dopo aver convinto sul rettilineo al Golden Gala e in staffetta agli Europei a squadre.

Fa invece preoccupare Chituru Ali, secondo italiano più veloce della storia con il 9.96 corso lo scorso anno a Turku. Il vice campione d’Europa, che aveva aperto la stagione con degli alti 10.25 e 10.26 a Miramar a inizio aprile, è tornato in gara dopo aver chiuso al passo la propria prova al Golden Gala a causa di un problema fisico e anche oggi ha accusato un infortunio. Il comasco ha raggiunto il traguardo zoppicando per un problema che andrà valutato nelle prossime ore, chiudendo all’ottavo posto in 10.95.

Il canadese Jerome Blake ha vinto di forza la gara con il crono di 10.06, precedendo di un centesimo il botswano Letsile Tebogo. Il Campione Olimpico del mezzo giro di pista sperava di piazzare una bella stoccata cronometrica sul rettilineo dopo il 19.76 dei 200 metri, ma è stato beffato proprio sul traguardo. Alle sue spalle si sono piazzati il giapponese Yuki Koide (10.26) e il polacco Oliwer Wdowik (10.31).