Zaynab Dosso rallenta sui 100 a Lucerna dopo aver avvicinato il record italiano

Zaynab Dosso ha fatto il proprio ritorno in gara dopo la convincente volata di quattro giorni a Foligno, dove si è espressa in 11.07 siglando il quarto tempo della carriera sui 100 metri. La velocista emiliana ha scelto il Meeting di Lucerna, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), per provare ad avvicinarsi ulteriormente al suo record italiano di 11.01 corso lo scorso anno agli Europei di Roma.

La Campionessa d’Europa e argento iridato dei 60 metri indoor ha però fatto un passo indietro sulla pista svizzera, chiudendo al secondo posto con il tempo di 11.24 in condizioni di vento nullo. L’allievo di Giorgio Frinolli ha tagliato il traguardo alle spalle della giamaicana Jonielle Smith (11.12) e davanti alla bahamense Camille Rutherford (11.31), con un crono in linea con le prove che avevano preceduto quella in terra umbra (11.22 agli Europei a squadre e doppio 11.26 in Diamond League tra Oslo e Stoccolma).

Zaynab Dosso sta cercando di ritrovare solidità e continuità dopo il problema fisico che l’ha costretta a rinviare l’esordio all’aperto in questa annata agonistica. L’obiettivo è quello di tornare al meglio della condizione in vista dei Mondiali, che andranno in scena a Tokyo nel mese di settembre e dove proverà ad accedere all’atto conclusivo per sognare in grande.