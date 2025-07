Ceccon e Martinenghi mettono nel mirino il record di medaglie ai Mondiali di Federica Pellegrini. Paltrinieri ormai a tiro

La coppia dei campioni olimpici di Parigi ha mostrato segnali di vitalità oggi alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, la casa del nuoto in piscina tra le corsie di quest’edizione 2025 dei Mondiali degli sport acquatici. Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon hanno conquistato due podi di spessore, considerando la maniera in cui sono maturati.

Tete, reduce da una nottata molto difficile per via di un’intossicazione alimentare, è riuscito a mettere da parte i pensieri negativi e ha disputato una grande gara, pur nell’evidenza di non essere al 100%. Ne è venuto fuori un argento iridato che la dice lunga delle qualità sui 100 rana del lombardo.

Situazione critica diversa per Ceccon. Il campione vicentino ha ottenuto il bronzo mondiale nei 50 delfino, condizionato dalla disputa delle semifinali dei 100 dorso poco prima. La mancata esplosività al via nell’atto conclusivo è costata cara al nostro portacolori, che non ha mancato di sottolineare questo aspetto nell’intervista a caldo.

Resta il fatto che per i due “fratelli d’Italia” della vasca il computo delle medaglie iridate in carriera segna 8 e per Nicolò sono quattro consecutive (1 oro e 3 argenti), parlando della piscina da 50 metri. Gli atleti nostrani, a questo proposito, possono ambire a quanto fatto da Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, che nelle rassegna iridate in lunga possono vantare 11 e 9 podi. Martinenghi e Ceccon sono a -1 da Greg e nel corso delle prossime giornate potrebbero agganciare e, perché no, superare il carpigiano.

MEDAGLIE MONDIALI THOMAS CECCON (VASCA LUNGA)

Budapest 2022

– Oro nei 100 dorso uomini

– Oro nella 4×100 mista uomini

– Bronzo nella 4×100 stile libero uomini

Fukuoka 2023

– Oro nei 100 farfalla

– Argento nei 100 dorso

– Argento nella 4×100 stile libero

Singapore 2025

– Argento nella 4×100 stile libero

– Bronzo nei 50 farfalla

MEDAGLIE MONDIALI NICOLÒ MARTINENGHI (VASCA LUNGA)

Budapest 2022

– Oro nei 100 rana

– Argento nei 50 rana

– Oro nella 4×100 mista

Fukuoka 2023

– Argento nei 100 rana

Doha 2024

– Argento nei 50 rana

– Argento nei 100 rana

– Bronzo nella 4×100 mista

Singapore 2025

– Argento nei 100 rana