Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Sabato 26 luglio proseguiranno le Universiadi 2025: nell’undicesima giornata il programma prevede sin da subito l’atletica. Judo e canottaggio vedranno protagonista l’Italia nel corso della mattinata, assieme alla pallanuoto femminile. Nel pomeriggio spazio a beach volley e pallanuoto maschile, infine chiusura con ginnastica artistica ed atletica.

L’undicesima giornata di gare delle Universiadi 2025 sarà trasmessa in diretta tv dalle 13.00 alle 17.00 su Eurosport 2 HD (badminton), mentre la diretta streaming sarà garantita su FISU.tv e discovery+, e dalle 13.00 alle 17.00 su DAZN (badminton), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera giornata.

Sabato 26 luglio

08:00 ATLETICA Finale mezza maratona maschile

08:10 ATLETICA Finale mezza maratona femminile

08:30 CANOTTAGGIO Semifinali singolo maschile (Giovanni Borgonovo)

08:46 CANOTTAGGIO Semifinali singolo femminile (Ilaria Corazza)

09:00 JUDO – Gara a squadre miste, tabellone ad eliminazione diretta (Italia)

09:00 TIRO CON L’ARCO Ricurvo individuale femminile, semifinali e finali

09:02 CANOTTAGGIO Semifinali due senza maschile (Alessandro Gardino/Paolo Covini)

09:18 CANOTTAGGIO Semifinali due senza femminile (Vittoria Calabrese/Samantha Premerl)

09:30 ATLETICA 110m ostacoli decathlon maschile

09:35 ATLETICA Qualificazioni salto triplo femminile

09:42 CANOTTAGGIO Semifinali doppio maschile (Andrea Pazzagli/Edoardo Rocchi)

09:58 CANOTTAGGIO Semifinali doppio femminile (Sara Borghi/Elena Sali)

10:00 TENNIS Finale per la medaglia d’oro singolare femminile

10:20 ATLETICA Finale 5000 m maschile

10:30 ATLETICA Lancio del disco decathlon maschile

10:30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo individuale maschile, semifinali e finali

10:54 CANOTTAGGIO Semifinali quattro senza maschile (Ermanno Virgilio/Francesco Graffione/Matteo Giorgetti/Tommaso Rossi)

11:55 ATLETICA Staffetta 4×400 m maschile – 1° turno

12:00 PALLANUOTO FEMMINILE Finale per la medaglia di bronzo, Nuova Zelanda-Italia

12:50 ATLETICA Staffetta 4×400 m femminile – 1° turno

13:00 GINNASTICA ARTISTICA Finale corpo libero maschile

13:00 BADMINTON Finale doppio misto

A seguire BADMINTON Finale singolare femminile

A seguire BADMINTON Finale doppio femminile

A seguire BADMINTON Finale singolare maschile

A seguire BADMINTON Finale doppio maschile

Non prima delle 13:00 TENNIS Finale per la medaglia d’oro singolare maschile

13:10 ATLETICA Salto con l’asta decathlon maschile

13:15 BEACH VOLLEY FEMMINILE Finale per la medaglia di bronzo, Stati Uniti-Polonia

13:25 ATLETICA Lancio del martello femminile – Qualificazioni

13:40 GINNASTICA ARTISTICA Finale volteggio femminile

13:45 PALLANUOTO Finale per la medaglia di bronzo, Ungheria-Germania

14:15 BEACH VOLLEY Finale per la medaglia di bronzo, Italia (Iervolino/Mancini)-Francia

14:19 GINNASTICA ARTISTICA Finale cavallo con maniglie maschile

14:30 TIRO CON L’ARCO Compound individuale femminile, semifinali e finali

14:59 GINNASTICA ARTISTICA Finale parallele asimmetriche femminile

15:15 BEACH VOLLEY FEMMINILE Finale per la medaglia d’oro, Paesi Bassi-Svizzera

15:39 GINNASTICA ARTISTICA Finale anelli maschile

16:00 TIRO CON L’ARCO Compound individuale maschile, semifinali e finali

16:15 BEACH VOLLEY Finale per la medaglia d’oro, Germania-Paesi Bassi

17:00 PALLANUOTO FEMMINILE Finale per la medaglia d’oro, Germania-Stati Uniti

17:30 BASKET Finale per la medaglia di bronzo, Germania-Lituania

17:50 ATLETICA Lancio del giavellotto decathlon maschile

18:00 GINNASTICA ARTISTICA Finale volteggio maschile

18:15 ATLETICA Finale salto triplo maschile (Enrico Montanari)

18:30 ATLETICA Finale 3000m siepi maschili

18:39 GINNASTICA ARTISTICA Finale trave femminile

18:45 PALLANUOTO Finale per la medaglia d’oro, Stati Uniti-Italia

19:00 ATLETICA Staffetta 4x100m femminile Round 1

19:21 GINNASTICA ARTISTICA Finale parallele maschili

19:27 ATLETICA Finale salto in alto femminile (Asia Tavernini)

19:50 ATLETICA Staffetta 4x100m maschile Round 1

20:00 BASKET Finale per la medaglia d’oro, Brasile-Stati Uniti

20:01 GINNASTICA ARTISTICA Finale corpo libero femminile (Veronica Mandriota)

20:20 ATLETICA Finale lancio del giavellotto femminile

20:24 ATLETICA 800 m maschili Semifinali (Tommaso Maniscalco)

20:39 GINNASTICA ARTISTICA Finale sbarra orizzontale maschile

20:50 ATLETICA Finale 5000 m femminili

21:18 ATLETICA 1500 m decathlon maschile

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING