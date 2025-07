Basket femminile, la Cina vince le Universiadi 2025 battendo gli Stati Uniti in finale. Bronzo per l’Ungheria

La Cina conquista la medaglia d’oro nel torneo di basket femminile alle Universiadi 2025 in svolgimento ad Essen (Germania)! Le asiatiche piegano nell’atto conclusivo la resistenza degli Stati Uniti col punteggio di 69-81, prendendo il largo nel terzo quarto dopo un primo tempo in perfetta parità chiuso sul 42-42. Le americane hanno tentato invano di reagire nei 10′ conclusivi, dove la Nazionale dell’Estremo Oriente non si è scomposta e si è aggiudicata la sfida per il titolo. Tang e Chen protagoniste assolute con 19 e 16 punti, con 11 punti di Tian e 10 di Zhang – 9 punti per Liu, con Gaston ultima ad arrendersi per le americane (21 punti) al pari di Love che chiude con 15 punti.

Avvio equilibrato con la Cina che prende mantiene un possesso pieno di vantaggio grazie alla tripla di Tang (5-8), ma gli Stati Uniti non ci stanno e mettono la freccia con Blacklock (10-9). Le americane sembrano aver preso fiducia e mantengono quattro lunghezze di margine (15-11), con due liberi di Fritz per il +6 (19-13). Una penetrazione di Love ed una bomba di Chen fissano il punteggio sul 24-21 alla prima sirena.

Nella seconda frazione sono ancora gli USA a dettare il ritmo, con Love che si mette in proprio e piazza cinque punti in fila per il +5 (31-26). Liu e Chen cercano di tenere a contatto la Cina (35-33), con Cao che da due impatta nel punteggio (35-35) con meno di quattro minuti rimasti sul cronometro. Le asiatiche ritrovano gioco e punti per operare il sorpasso (35-37), ma Fritz da tre ristabilisce il +2 USA (42-40). Cao manda però a bersaglio i due liberi per il nuovo pareggio (42-42) all’intervallo lungo.

Nella ripresa la sfida continua sul filo dell’equilibrio, con le due squadre appaiate nel punteggio (46-46). Mini-parziale Stati Uniti con Fritz e Gaston (50-46), con Tian che piazza due triple consecutive per riportare la Cina davanti (50-52). La rappresentativa orientale allunga il break (50-58), sfondando anche la doppia cifra di vantaggio con il canestro pesante di Tang (52-63). Love a cronometro fermo consente agli ‘States’ di rosicchiare qualche punto (58-66), con Cao che appoggia per il 58-70 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione decisiva la Cina mantiene le mani salde sul manubrio e continua ad allungare il margine, toccando il +14 con il piazzato di Zhang (60-74). Love e Martin cercano di rendere meno pesante il passivo per gli Stati Uniti (65-77), ma le cinesi non abbassano la guardia e respingono anche gli ultimi assalti americani: Zhang da due tiene il +14 (67-81) a meno di tre minuti dalla sirena finale. Gaston dal pitturato fissa il punteggio finale sul 69-81 con cui la Cina batte gli Stati Uniti e conquista la medaglia d’oro nel torneo femminile di basket alle Universiadi 2025.

Nella finale per il bronzo l’Ungheria vince per 70-50 sulla Polonia grazie ad un terzo quarto da 24-7, con Dombai mattatrice che mette a referto ben 22 punti insieme a Dul che chiude con 16 punti segnati – Kulinska e Borkowska migliori realizzatrici tra le polacche con 8 punti.