Atletica, Carraro fuori dal podio nei 100hs alle Universiadi. Avanzano in finale Tavernini, Oliveri e Montanari

Dopo la scorpacciata di ieri (con i tre ori di Alice Muraro, Eloisa Coiro e Vittoria Fontana), resta a bocca asciutta l’Italia al termine della quinta giornata di gare dell’atletica alle Universiadi 2025. Nello stadio di Bochum gli unici due finalisti azzurri del day-5 sono rimasti fuori dal podio, mentre altri rappresentanti italiani hanno ben figurato nei vari turni eliminatori restando in lizza per le medaglie.

Peccato soprattutto per Elena Carraro, che aveva dimostrato un’ottima condizione firmando il miglior tempo assoluto delle semifinali nel tardo pomeriggio in 12.87 (+1.1 m/s), per poi non andare oltre il quinto posto nella finale dei 100 ostacoli peggiorando di 11 centesimi con 12.98 (+0.1) e non riuscendo ad agguantare il bronzo per un’incollatura (12.95) nella gara vinta dalla finlandese Saara Sofia Keskitalo in 12.88 con lo stesso tempo dell’ungherese Anna Toth.

Prestazione negativa anche per Giovanni Frattini, solo 11° nel giavellotto ed eliminato dopo tre serie in finale con un modesto 69.97 al secondo tentativo. Obiettivo raggiunto negli 800 per Tommaso Maniscalco, terzo in batteria con 1:49.25 e promosso direttamente in semifinale (bastava arrivare tra i migliori quattro in ciascuna heat).

Nel triplo si salva Enrico Montanari, che atterra a 15.86 metri dopo due nulli e supera il taglio con l’undicesimo posto assoluto nel round eliminatorio. In mattinata avevano superato le qualificazioni approdando in finale anche Asia Tavernini nell’alto con 1.81 e Matteo Oliveri nell’asta con 5.40, entrambi senza errori nella loro progressione.