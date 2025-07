Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 18 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Venerdì 18 luglio proseguiranno le Universiadi 2025: il programma prevede che l’Italia sia protagonista sin da subito, con la scherma ed il nuoto. Taekwondo e tennis accompagneranno il calendario azzurro della mattinata, con ginnastica ritmica e pallanuoto. L’Italia punta a far bene sia nei tuffi che entrambe le Nazionali di volley, mentre in serata l’attenzione sarà rivolta totalmente al nuoto.

Le Universiadi 2025 saranno trasmesse in diretta tv su dalle 18.55 su Eurosport 1 HD (nuoto), mentre la diretta streaming sarà garantita su FISU.tv, dalle 11.25 su discovery+, e dalle 18.55 su DAZN (nuoto), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera giornata.

Venerdì 18 luglio

09:00 SCHERMA Spada maschile individuale, fase a gironi (Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco, Simone Mencarelli)

09:00 NUOTO Batterie

400 m misti femminili (Claudia Di Passio, Anna Pirovano)

200 m stile libero maschili (Davide Dalla Costa, Giovanni Caserta)

100 m stile libero femminili (Viola Scotto Di Carlo, Federica Toma)

100 m dorso maschili (Pietro Ubertalli)

50 m rana femminili (Chiara Della Corte, Francesca Zucca)

200 m misti maschili (Simone Spediacci)

800 m stile libero femminile (Noemi Cesarano)

09:00 BADMINTON Cina-Spagna, Malesia-Canada, Thailandia-Australia, Francia-Stati Uniti

09:00 TAEKWONDO FEMMINILE Poomsae a squadre: Canada-Italia, Australia-Nuova Zelanda, Mongolia-Colombia, Stati Uniti-Kenya, Ecuador-India, Germania-Singapore

09:15 PALLANUOTO FEMMINILE Nuova Zelanda-Stati Uniti

09:48 TAEKWONDO Poomsae a squadre: Ecuador-Cina Taipei, Turchia-Cina, India-Corea del Sud, Malesia-Italia, Arabia Saudita-Stati Uniti, Francia- Canada

10:00 TENNISTAVOLO FEMMINILE Mongolia-Libano, Thailandia-Turchia, Australia-Cile, Stati Uniti-Azerbaigian, India-Paesi Bassi

10:00 TENNIS 32mi singolare femminile (Virginia Ferrara-Catherine Aulia), 32mi singolare maschile (Fabio De Michele-Pedro Faden Da Silva De Vasconcelos Araujo)

10:30 BASKET 3X3 FEMMINILE Francia-Cile

10:55 BASKET 3X3 FEMMINILE Stati Uniti-Sudafrica

11:00 PALLANUOTO FEMMINILE Italia-Giappone

11:00 VOLLEY Australia-Portogallo

11:00 VOLLEY FEMMINILE Mongolia-Argentina, Cile-Francia

11:15 SCHERMA Fioretto individuale femminile, fase a gironi (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis)

11:20 SCHERMA Spada maschile individuale, fase ad eliminazione diretta

11:20 BASKET 3X3 Francia-Egitto

11:30 GINNASTICA RITMICA Qualificazioni clavette (Sofia Maffeis, Giulia Dellafelice)

11.30 GINNASTICA RITMICA Qualificazioni nastro (Giulia Dellafelice, Sofia Maffeis)

11:45 BASKET 3X3 Germania-India

12:00 BASKET FEMMINILE India-Cechia, Cile-Romania

12:00 TENNISTAVOLO Singapore-Paesi Bassi, Cile-Azerbaigian, Belgio-Turchia, Macao-Irlanda, India-Colombia, Polonia-Arabia Saudita, Ungheria-Mongolia, Svizzera-Australia

12:05 TUFFI Preliminari Piattaforma Maschile (Julian Verzotto, Francesco Casalini)

12:20 BASKET IN CARROZZINA 3X3 Giappone-Brasile

12:30 BADMINTON Corea del Sud-Singapore, Giappone-Polonia, Cina Taipei-Germania, India-Hong Kong Cina

12:45 PALLANUOTO Cile-Italia

12:45 BASKET IN CARROZZINA 3X3 FEMMINILE Spagna-Brasile

13:00 TAEKWONDO FEMMINILE Finale Poomsae a squadre

13:10 BASKET IN CARROZZINA 3X3 Regno Unito-Germania

13:35 SCHERMA Fioretto individuale femminile, fase ad eliminazione diretta



13:35 BASKET IN CARROZZINA 3X3 Stati Uniti-Brasile

14:00 TAEKWONDO Finale Poomsae a squadre

14:00 VOLLEY Cina Taipei-Brasile, Filippine-Colombia

14:00 VOLLEY FEMMINILE Italia-Australia, Cechia-Giappone

14:10 BASKET 3X3 FEMMINILE Cechia-Cile

14:25 TUFFI Finale Trampolino 3 m Sincronizzato Femminile (Matilde Borello/Elettra Neroni)

14:30 BASKET FEMMINILE Finlandia-Argentina, Cina-Portogallo

14:30 PALLANUOTO Corea del Sud-Georgia

14:35 BASKET 3X3 FEMMINILE Polonia-Sudafrica

15:00 BASKET 3X3 Cechia-Egitto

15:25 BASKET 3X3 Mongolia-India

16:15 TUFFI Finale Trampolino 3 m Maschile (Stefano Belotti)

17:00 VOLLEY Germania-Italia, Giappone-Cile

17:00 VOLLEY FEMMINILE Stati Uniti-Cina Taipei, Polonia-Brasile

17:20 BASKET IN CARROZZINA 3X3 Giappone-Stati Uniti

17:30 BASKET FEMMINILE Brasile-Ungheria, Cina Taipei-Polonia

17:45 BASKET IN CARROZZINA 3X3 FEMMINILE Stati Uniti-Spagna

18:00 PALLANUOTO Nuova Zelanda-Germania

18:00 TENNISTAVOLO Ottavi di finale (8 incontri)

18:10 BASKET IN CARROZZINA 3X3 FEMMINILE Germania-Brasile

18:35 BASKET IN CARROZZINA 3X3 Spagna-Bulgaria

19:00 NUOTO Semifinali e finali

Semifinali 200 m stile libero maschile

Semifinali 100 m stile libero femminile

Finale individuale 400 m misti femminile

Finale 50 m farfalla maschile (Simone Stefani, Lorenzo Gargani)

Finale 50 m farfalla femminile (Viola Scotto Di Carlo)

Semifinali 100 m dorso maschile

Semifinali 50 m rana femminile

Finale 100 m rana maschile (Alessandro Fusco)

Finale 200 m dorso femminile

Semifinali 200 m misti individuali maschili

19:10 BASKET 3X3 FEMMINILE Francia-Cechia

19:30 BADMINTON Ottavi di finale (4 incontri)

19:30 GINNASTICA RITMICA Qualificazioni 3 palle e 2 cerchi

19:35 BASKET 3X3 FEMMINILE Stati Uniti-Polonia

20:00 VOLLEY Polonia-Argentina, Stati Uniti-Corea del Sud

20:00 VOLLEY FEMMINILE Cina-Germania, Spagna-India

20:00 BASKET 3X3 Francia-Ceca

20:00 BASKET FEMMINILE Lituania-Giappone, Germania-Stati Uniti

20:25 BASKET 3X3 Germania-Mongolia

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING