Va in archivio con un podio la giornata inaugurale del nuoto alle Universiadi 2025, competizione multisportiva riservata agli atleti universitari di tutto il mondo in corso di svolgimento in Germania. Giulia D’Innocenzo (55.43 al lancio), Federica Toma (54.57), Viola Scotto di Carlo (54.96) e Agata Maria Ambler (54.90) hanno regalato all’Italia la prima medaglia della manifestazione, conquistando il bronzo nella 4×100 stile libero donne con il tempo di 3:39.86 alle spalle degli Stati Uniti (3:36.21) e della Cina (3:38.70).

Quarto posto ad un soffio dal podio in 3:15.21 per la staffetta veloce maschile composta nell’ordine da Luca Serio (49.63 al lancio), Lorenzo Actis Dato (48.20), Giovanni Caserta (48.66) e Giovanni Guatti (48.72), mentre l’oro è andato agli Stati Uniti con 3:12.36 davanti a Giappone (3:14.19) e Brasile (3:15.02). La prima finale di serata si era conclusa invece con il successo del russo Nikolai Kolesnikov nei 400 stile libero in 3:46.66 davanti al malese Khiew Hoe Yean (3:47.38) e allo statunitense Ryan James Erisman Jr. (3:47.52), che ha resistito nel finale alla rimonta dell’azzurro Davide Marchello, quarto con 3:47.88.

Nei 50 farfalla Viola Scotto di Carlo stampa il secondo miglior tempo delle semifinali con 26.16 (dietro alla statunitense Caroline Jean Larsen con 26.06) e si candida per una medaglia verso la finale di domani, mentre si ferma Rita Maria Pignatiello con il 15° posto assoluto in 26.97. Nella stessa specialità, ma in campo maschile, l’Italia porta ben due atleti all’ultimo atto: Simone Stefanì è il più veloce del lotto in semifinale con 23.23, Lorenzo Gargani 4° in 23.36.

Missione fallita nei 200 dorso per Francesca Furfaro (2:14.72) e Francesca Pasquino (2:14.99), 15ma e 16ma nella graduatoria combinata delle semifinali. Alessandro Fusco conferma infine i buoni riscontri della mattinata e vola in finale nei 100 rana con il quarto tempo d’ingresso in 1:00.20, mentre Flavio Mangiamele resta escluso al 16° posto con 1:01.46.