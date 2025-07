Calendario amichevoli Italia basket 2025: date, orari e tutte le avversarie prima degli Europei

Sei capitoli, quelli che l’Italia di Gianmarco Pozzecco, ma anche l’ultima Italbasket di Danilo Gallinari (che arriverà una volta finiti i suoi playoff in quel di Porto Rico), affronterà prima di imbarcarsi verso Cipro, verso il primo girone degli Europei 2205.

La squadra azzurra partirà da Trento: sarà l’Islanda (già affrontata nelle qualificazioni europee) a tenere a battesimo gli azzurri nella versione con Simone Fontecchio e anche con Donte DiVincenzo. Il giorno dopo, una tra Polonia e Senegal. Ci si sposterà poi a Trieste contro la Lettonia di Luca Banchi, mentre in seguito, al PalaDozza di Bologna, ci sarà Italia-Argentina, un confronto che non si vede da 21 anni, quando questa fu la finale olimpica. Poi torneo Acropolis, ancora contro la Lettonia e poi contro la Grecia.

Di seguito il calendario delle amichevoli pre-Europei dell’Italia. Sarà possibile seguire quelle in territorio italiano su Sky Sport Basket (canale 209), con eventuali aggiunte in seguito. Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA BASKET 2025

Sabato 2 agosto

Ore 20:00 Italia-Islanda a Trento – Diretta tv su Sky Sport Basket (209)

Domenica 3 agosto

Ore 19:00 Italia-Polonia o Senegal a Trento – Diretta tv su Sky Sport Basket (209)

Sabato 9 agosto

Ore 20:00 Italia-Lettonia a Trieste – Diretta tv su Sky Sport Basket (209)

Giovedì 14 agosto

Ore 20:00 Italia-Argentina a Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (209)

Giovedì 21 agosto

Ore 19:15 Italia-Lettonia ad Atene – Diretta tv su Sky Sport Basket (209)

Venerdì 22 agosto

Ore 19:15 Italia-Grecia ad Atene – Diretta tv su Sky Sport Basket (209)

PROGRAMMA AMICHEVOLI ITALIA BASKET 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (canale 209, al momento certe le partite in Italia)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport