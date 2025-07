Ben Shelton non ha paura di Sinner: “Voglio batterlo, qui ho trovato una buona formula”

È stata una giornata particolarmente intensa a Londra, in attesa di capire quale fosse lo stato di salute di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, sofferente ieri al gomito nell’ottavo di finale dei Championships dall’epilogo incredibile contro il bulgaro Grigor Dimitrov (ritiratosi per uno strappo al pettorale avanti di due set contro Jannik), si era presentato visibilmente preoccupato ai microfoni in conferenza stampa.

Tanti rumours e alla fine il coach australiano Darren Cahill ha tranquillizzato tutti sulla forma di Jannik, che quindi domani scenderà in campo contro lo statunitense Ben Shelton. Tuttavia, il tecnico ha voluto rimarcare quanto l’altoatesino abbia perso in termini di velocità di palla (circa 10 km/h), nell’esecuzione del dritto.

Vedremo se domani, opposti nei quarti di finale di Wimbledon contro Ben Shelton, il pusterese tornerà a sviluppare la sua velocità. Ai microfoni, l’americano si è detto pronto alla sfida: “Jannik è una macchina. Io voglio giocare il mio miglior tennis per batterlo. Ho una buona formula qui, non si può sempre stare in casa con la propria famiglia e fare cose insieme, passare del tempo con loro, quindi questi giorni sono fantastici per me. È speciale andare così in fondo al torneo, non mi era mai successo prima, ma la cosa più speciale è avere tutta la mia famiglia con me“, ha dichiarato.

Non resta che attendere l’esito della sfida che andrà in scena sul campo-1 per capire se Jannik avrà davvero recuperato la condizione di forma ideale o se Shelton metterà alle corde il n.1 ATP.