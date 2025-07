Beach volley, i sorteggi dell’Europeo di Dusseldorf: gironi complicati per le quattro coppie azzurre

Dal 30 luglio al 3 agosto Düsseldorf ospiterà il Campionato Europeo di beach volley 2025. L’Italia si presenta all’appuntamento continentale con molte incognite, ma anche con la voglia di rilancio dopo una prima parte di stagione segnata da infortuni, cambiamenti e qualche prestazione al di sotto delle aspettative. Il sorteggio di oggi ha riservato cammini complessi ma non impossibili, sia in campo maschile che femminile.

Quello di Düsseldorf sarà per l’Italia un Europeo di transizione, più che di consolidamento. Le nuove coppie maschili saranno chiamate a costruire fiducia e automatismi in tempo record, cercando al contempo un risultato che possa rimettere in moto la stagione. In campo femminile, invece, si attende il ritorno alla competitività delle due coppie titolari, ancora lontane dal top ma con l’esperienza per risalire. Le ambizioni di medaglia sono, almeno sulla carta, più contenute rispetto ad altre edizioni. Ma proprio per questo sarà interessante vedere come reagirà il gruppo azzurro a una situazione nuova: quella in cui il valore si misurerà non solo nei podi, ma nella capacità di ricostruire, ritrovare energia e risposte nel momento più difficile.

La notizia più importante, in campo maschile, è il cambio di assetto: le due coppie titolari si sono scomposte e ricomposte. Enrico Rossi giocherà con Samuele Cottafava, mentre Gianluca Dal Corso farà coppia con Marco Viscovich. Una rivoluzione decisa da Paolo Nicolai dopo una prima metà di stagione non all’altezza del potenziale del gruppo, e resa necessaria anche dagli infortuni muscolari che hanno fermato Cottafava e Viscovich nelle ultime settimane.

Entrambe le nuove formazioni hanno avuto poco tempo per trovare automatismi, ma lavoreranno nelle prossime tre settimane con l’obiettivo di arrivare in forma alla rassegna continentale. Per Cottafava/Rossi, la Pool B è un’autentica montagna da scalare: se da una parte gli svedesi Åhman/Hellvig e gli olandesi Brouwer/van de Velde sono tra i top team mondiali, anche i francesi Bassereau/Aye sono una coppia in crescita e capace di mettere in difficoltà chiunque. Servirà sinergia immediata e una prestazione coraggiosa per passare il turno.

Più aperta, ma comunque insidiosa, la Pool H che vede impegnati Dal Corso e Viscovich. Gli spagnoli Gavira/Huerta rappresentano l’avversario più ostico, mentre le giovani coppie tedesche Henning/Wüst e austriaci Hammarberg/Berger T. possono essere affrontate con ambizione, soprattutto se gli azzurri riusciranno a recuperare brillantezza fisica e feeling in campo. Il passaggio del turno è alla portata, ma servirà continuità.

In campo femminile l’Italia paga caro il conto degli infortuni. La distorsione alla caviglia per Reka Orsi Toth e lo stop forzato per Giada Bianchi hanno tenuto entrambe le coppie azzurre lontane dal circuito nelle ultime settimane, inclusa la prestigiosa tappa Elite16 di Gstaad. Le condizioni delle due atlete sembrano in miglioramento, e l’Europeo rappresenterà il momento del rientro per entrambe, con tre settimane di preparazione a disposizione per ritrovare ritmo e forma.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sono inserite in Pool A, un girone non facile ma gestibile. Le ceche Svozilova/Stochlova sono in buona forma e le ucraine Davidova/Khmil rappresentano un’avversaria ostica, ma alla portata. Le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite completano il gruppo con meno esperienza. Se Orsi Toth tornerà vicina al suo standard abituale, il passaggio del turno è un obiettivo concreto.

Più complicata la situazione per Scampoli/Bianchi, finite in una Pool F di alto livello: affronteranno le tedesche Scheider/Borger, sempre temibili sul palcoscenico europeo e sulla sabbia di casa, le solide spagnole Álvarez/Moreno, avversarie sempre ostiche per le coppie azzurre, soprattutto all’Europeo, e la coppia finlandese Athiainen/Lahti, da non sottovalutare soprattutto per la grande esperienza. Anche qui molto dipenderà dalla condizione fisica di Bianchi, il cui apporto difensivo è determinante per l’equilibrio della coppia.

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Gottardi / Orsi Toth, R. (ITA)

Svozilova / Stochlova (CZE)

Davidova / Khmil (UKR)

Dumbauskaite / Grudzinskaite G. (LTU)

Pool B

Klinger D. / Klinger R. (AUT)

van Driel, E. / Bekhuis (NED)

Serdiuk / Romaniuk (UKR)

Christ / Reformaat (SUI)

Pool C

Vergé-Dépré, A. / Vergé-Dépré, Z. (SUI)

Ittlinger / Grüne (GER)

Konink / Schoon (NED)

Radelczuk / Okla (POL)

Pool D

Hüberli / Kernen (SUI)

Graudina / Samoilova (LAT)

Paul / Kunst (GER)

Hollas, H. / Remmelg (EST)

Pool E

Vieira / Chamereau (FRA)

Paulikiene / Raupelyte (LTU)

Bock / Lippmann (GER)

Pavelková K. / Pavelková A. (SVK)

Pool F

Scampoli / Bianchi (ITA)

Athiainen / Lahti (FIN)

Álvarez M. / Moreno (ESP)

Scheider / Borger (GER)

Pool G

Hladun / Lazarenko (UKR)

Placette / Richard (FRA)

Sonneville / Piersma B. (NED)

Uhl / Schürholz (AUT)

Pool H

Müller / Tillmann (GER)

Ciezkowska / Lunio (POL)

Kvedaraite / Kovalskaja (LTU)

Carro / Carro M. (ESP)

TORNEO MASCHILE

Pool A

Mol, A. / Sørum, C. (NOR)

Pedrosa / Campos (POR)

Sagstetter, J. / Sagstetter, B. (GER)

Bedritis / Rinkevics (LAT)

Pool B

Åhman / Hellvig (SWE)

Bassereau / Aye, C. (FRA)

Brouwer / van de Velde (NED)

Cottafava / Rossi (ITA)

Pool C

Plavins / Fokerots (LAT)

Rotar / Gauthier-Rat (FRA)

Just / Huster (GER)

Sepka / Sedlak (CZE)

Pool D

Mol, H. / Berntsen (NOR)

Immers / Penninga (NED)

Popov / Reznik (UKR)

Heidrich / Jordan (SUI)

Pool E

Perusic / Schweiner (CZE)

Dressler / Waller (AUT)

Krattiger / Dillier (SUI)

Lorenz / Rietschel (GER)

Pool F

Bello, Ja. / Bello, Jo. (ENG)

Boermans / de Groot (NED)

Hausseiner / Friedli (SUI)

Ehlers / Wickler (GER)

Pool G

Bryl / Łosiak (POL)

Hölting Nilsson / Andersson, E. (SWE)

Pfretschner, L. / Winter (GER)

Elazar / Cuzmiciov (ISR)

Pool H

Henning / Wüst (GER)

Hammarberg / Berger T. (SWE)

Dal Corso / Viscovich (ITA)

Gavira / Huerta A. (ESP)