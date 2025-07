Basket: Gabriele Procida ufficiale al Real Madrid, è il terzo italiano a giocare con i blancos

Dopo Stefano Attruia e Matteo Spagnolo (che però è proprio cresciuto dalle parti della capitale spagnola a livello cestistico), tocca a Gabriele Procida. Il classe 2002 di Como, proveniente da un’ottima esperienza all’Alba Berlino, è un nuovo giocatore del Real Madrid, il terzo italiano a giocare con la maglia dei blancos. Era stato obiettivo di mercato della Virtus Bologna, ma il Real ha messo sul piatto un’offerta triennale: in breve, sarà in Spagna fino al 2028.

Queste le prime parole del giocatore a Realmadrid.tv: “Il Real è un club storico, uno dei migliori, se non il migliore. Quando ho saputo che era interessato a me, non ho ascoltato alcun’altra opzione perché mi era chiaro cosa volevo fare. All’inizio facevo fatica a credere che fosse vero che il Real mi avesse chiamato. Mi stavo allenando a Pescara con alcuni compagni di Nazionale ed ero pieno di gioia. L’ho condivisa con la mia famiglia. Per me è tempo di essere in una grande squadra ed entrare nella mentalità vincente del Real Madrid, che è il miglior team in Europa“.

Procida sarà allenato da Sergio Scariolo, del quale dice: “Lui è uno dei migliori coach al mondo. Ha vinto tutto. Non vedo l’ora di giocare per lui, di ascoltare le sue indicazioni e di dare il 100% per aiutare la squadra a vincere titoli“.

Per il comasco, dunque, una notevole occasione dopo il triennio all’Alba Berlino. In Germania era arrivato tramite le esperienze a Cantù, dov’è cresciuto, e poi alla Fortitudo Bologna. Nel 2022 è stato scelto con la 36a chiamata al Draft NBA: una scelta, quella, originariamente dei Portland Trail Blazers, ma girata immediatamente ai Detroit Pistons.