Atletica, Dosso e Fabbri all’arrembaggio stasera a Lucerna. Desalu dà appuntamento in Germania

Due italiani di lusso saranno impegnati nella giornata odierna al Meeting di Lucerna: Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri, primatisti italiani rispettivamente dei 100 metri e del getto del peso. La velocista emiliana si rimetterà in gioco dopo la bella rasoiata di venerdì sera a Foligno, dove ha corso in 11.07 (a sei centesimi dal suo record nazionale). La Campionessa d’Europa e argento iridato dei 60 metri indoor incrocerà la bahamense Camille Rutherford (10.96), la nigeriana Rosemary Chukwuma e la giamaicana Jonielle Smith (11.03).

Il colosso toscano ha piazzato una bella spallata da 22.13 metri domenica sera a Lignano Sabbiadoro e proverà ad andare oltre la fettuccia dell’elite mondiale per la terza volta in stagionale, visto che qualche settimana fa si era espresso in 22.31 a Lucca. Il vice campione del mondo e Campione d’Europa se la dovrà vedere con il polacco Konrad Bukowiecki e il norvegese Marcus Thomsen.

Ai blocchi di partenza di questa tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza) ci saranno anche Joao Bussotti sui 1500 metri e Alice Muraro sui 400 ostacoli, mentre Fausto Desalu figura nelle startlist ma non sarà al via e lo vedremo venerdì sera a Wetzlar (Germania), impegnato sui 100 e 200 metri.