Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per il lead di Madrid. Presenti Schenk e Rogora

Dopo la tappa di Coppa del Mondo di Chamonix, il massimo circuito internazionale dell’arrampicata sportiva è pronto a tornare in scena anche questa settimana con la penultima “riunione” del Lead, sulle pareti del Recinto Ferial de Alcobendas, a Madrid, fra venerdì 18 e sabato 19 luglio.

Ultimo appuntamento della specialità prima dello stop agostano e prima soprattutto della tappa di chiusura della CdM in programma a Koper, in Slovenia, fra il 5-6 settembre.

Presenti in Spagna i migliori interpreti della disciplina tanto al maschile quanto al femminile, basti pensare al fortissimo giapponese Sorato Anraku e alla coreana Seo Chaehyun, con l’Italia che – dal canto suo – si presenterà con 10 alfieri nel tentativo di fare più strada possibile.

A guidare il gruppo saranno indiscutibilmente Filip Schenk, fresco di podio la scorsa settimana (il primo in carriera a questo livello) a Chamonix, e una Laura Rogora che, al netto della finale mancata in Francia, sta disputando un’ottima stagione, impreziosita dal secondo posto ottenuto a Innsbruck. Da segnalare poi ci sono il debutto assoluto del diciassettenne Riccardo Vicentini e il ritorno di Viola Battistella e Valentina Arnoldi, quest’ultime non gareggianti in Coppa del Mondo da due anni. Di seguito l’elenco completo degli azzurri per la tappa del Lead a Madrid.

Convocati Italia Lead – Coppa del Mondo arrampicata sportiva – Madrid 2025

Maschile

Filip Schenk, Giovanni Placci, Stefano Ghisolfi, Riccardo Vicentini, Matteo Reusa, Giorgio Tomatis

Femminile

Laura Rogora, Viola Battistella, Valentina Arnoldi, Ilaria Scolaris