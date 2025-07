Andy Diaz torna con un terzo posto in Diamond League a Montecarlo: test positivo al rientro dall’infortunio

Andy Diaz riparte da un solido 17.19 dopo lo stop per infortunio nel lungo percorso di avvicinamento verso i Mondiali di settembre a Tokyo. Il primatista italiano di salto triplo, bronzo olimpico a Parigi 2024, ha ottenuto un buon terzo posto in Diamond League a Montecarlo piazzando ben quattro misure valide sopra i 17 metri nonostante uno stato di forma ancora lontano dal 100%.

L’italo-cubano, dominatore assoluto della stagione indoor con la doppietta Europei-Mondiali, aveva dovuto rinunciare infatti ad alcune tappe del circuito dei diamanti e soprattutto agli Europei a squadre di Madrid per una sindrome retto-adduttoria dopo il 17.04 realizzato ad inizio giugno in quel di Rovereto alla prima uscita ufficiale dell’anno all’aperto.

Stasera Diaz si è migliorato di 15 centimetri rispetto al Palio della Quercia, restando distante inevitabilmente dal suo primato mondiale stagionale (17.80 indoor a Nanchino) ma ritrovando sensazioni positive in pedana e soprattutto una buona stabilità. Il miglior salto di serata è arrivato proprio al sesto e ultimo tentativo, nella finale a tre, con un 17.19 (+1.9) in una serie che ha visto anche un 17.15, un 17.05 ed un 17.10. La vittoria è andata al giamaicano Jordan Scott, che ha spostato avanti di quasi 20 centimetri il personale con un ottimo 17.52 (+1.9) precedendo in classifica l’algerino Yasser Triki (17.23).