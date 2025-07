A che ora la finale di Thomas Ceccon nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto 2025: programma esatto, tv, n. di corsia, avversari

Thomas Ceccon è pronto ad affrontare la finale nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto 2025. L’azzurro ha disputato oggi una semifinale in assoluto controllo, chiudendo con il crono di 22.84 in quarta posizione. Il campione vicentino, dopo una partenza veloce, ha gestito il suo vantaggio negli ultimi metri, preservandosi per la finale in programma lunedì 28 luglio alle ore 13.45.

Il miglior tempo di entrambe le semifinali è stato fatto segnare dal francese Maxime Grousset che, con 22.61, sembra essere l’avversario più pericoloso per l’azzurro. Attenzione particolare va posta anche sullo svizzero Noe Ponti, vincitore della prima semifinale con il crono di 22.72 e sul britannico Benjamin Proud, secondo nella prima heat con 22.74.

Conservate le energie è tempo ora per Thomas Ceccon di esprimere tutta la sua forza in una finale alla sua portata. L’italiano potrebbe abbassare di 2/3 decimi il suo crono secondo la sua valutazione e puntare così al bersaglio grosso. La finale dei 50 farfalla andrà in scena lunedì 28 luglio alle ore 13.45.

THOMAS CECCON MONDIALI NUOTO 2025

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

Ore 13.45 50 farfalla maschili – Finale

COMPOSIZIONE E AVVERSARI FINALE 50 FARFALLA MASCHILI MONDIALI 2025

1 GUILHERME Santos BRA 1 MAR 2003 22.91

2 MATOS RIBEIRO Diogo POR 27 OCT 2004 22.84

3 PROUD Benjamin GBR 21 SEP 1998 22.74

4 GROUSSET Maxime FRA 24 APR 1994 22.61

5 PONTI Noe SUI 01 JUN 2001 22.72

6 KORSTANJE Nyls NED 05 FEB 1999 22.79

7 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 22.84

8 ARMBRUSTER Luca 05 NOV 2001 22.91

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025: COME VEDERE LA FINALE 50 FARFALLA UOMINI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 13.30; per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport