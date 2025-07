Prima giornata di gare in questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore e primo podio per il Bel Paese. La 4×100 stile libero maschile italiana ha dato un seguito alla tradizione e per la quarta edizione consecutiva ha centrato la top-3 iridata, tingendosi d’argento solo alle spalle dell’Australia. Se si considerano anche le altre competizioni principali (Olimpiadi ed Europei), da Tokyo 2020 che questo quartetto si mette al collo un metallo.

Non si pensava che questo traguardo potesse essere raggiunto perché si riteneva che l’assenza del primatista italiano dei 100 sl, Alessandro Miressi, avrebbe potuto affossare i nostri portacolori. Il piemontese, reduce da una stagione molto difficile, non è stato in grado di guadagnarsi il pass per questa competizione e allora non si pensava che ci potesse essere qualcuno in grado di aprire degnamente la staffetta.

Niente di tutto questo. Ci ha pensato Carlos D’Ambrosio a vestire i panni del “Miressi” della situazione, migliorando in maniera incredibile i propri personali. Il classe 2007 nostrano, infatti, si era presentato ai nastri di partenza di questa competizione col 48.14 nuotato nel Trofeo Settecolli. Nelle batterie odierne, Carlos è riuscito ad abbattere per la prima volta il muro dei 48″ (47.96), togliendo 18 centesimi al suo limite.

Nella finale odierna, il 18enne tricolore ha migliorato ulteriormente la sua prestazione, visto il suo 47.78 in apertura di staffetta e altri 0.18 migliorati rispetto all’ultimo tempo stampato nella mattinata asiatica. In sostanza, D’Ambrosio quest’oggi ha saputo polverizzare il suo primato e togliere ben 0.36 da quel crono nuoto nella piscina del Foro Italico. Un miglioramento notevolissimo su una distanza come i 100 sl.

L’Italia ha trovato quindi un nuovo atleta su cui puntare le proprie fiches, supportato dalla solidità dei “veterani Thomas Ceccon (47.10), Lorenzo Zazzeri (47.36, capitano della squadra) e Manuel Frigo (47.34).

TEMPI DI FRAZIONE DEGLI AZZURRI 4X100 STILE LIBERO MONDIALE 2025

ITALIA 3:09.58 (nuovo record italiano e argento mondiale)