A che ora gareggia Gregorio Paltrinieri nella 10 km dei Mondiali 2025: programma, tv, streaming

Mercoledì 16 luglio, a partire dalle 02.00 italiane, andrà in scena la 10 km maschile dei Mondiali di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque libere (calde) asiatiche ci si aspetta una gara piuttosto lottata e combattuta, dove gli atleti dovranno essere abili a leggere la situazione e a capire quale sia il momento migliore per cambiare il proprio ritmo.

Sulla distanza olimpica vedremo competere Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano e Andrea Filadelli terranno alto il vessillo italico in un contesto nel quale la concorrenza si presenta piuttosto agguerrita. come il campione mondiale, olimpico ed europeo in carica Kristof Rasovszky e il connazionale David Betlehem (bronzo olimpico), i francesi Marc-Antoine Olivier e Jules Wallart e i tedeschi Florian Wellbrock e Oliver Klemet.

Paltrinieri, come è noto, ha ripreso la sua preparazione dal mese di gennaio e ha incentrato tutta o quasi la sua preparazione sull’essere al top a questa competizione. Un Greg che ha ancora voglia di battagliare in acqua, volendosi dimostrare all’altezza della situazione nonostante ci troviamo a parlare di un nuotatore classe ’94. Non resta che godersi lo spettacolo.

La 10 km di nuoto di fondo maschile dei Mondiali 2025 a Singapore, con Gregorio Paltrinieri, andrà in scena mercoledì 16 luglio, a partire dalle 02.00 italiane. La trasmissione in diretta televisiva sarà curata da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

