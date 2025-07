A che ora Alcaraz-Fritz, Wimbledon 2025: programma semifinale, tv, streaming

Domani, venerdì 11 luglio, Carlos Alcaraz e Taylor Fritz apriranno le danze a partire dalle 14.30 italiane sul Centre Court di Wimbledon. Lo spagnolo e l’americano si affronteranno nella prima delle sue semifinali del singolare maschile dei Championships. Carlitos va a caccia della terza qualificazione alla finale consecutiva di questo Major, volendo poi riconfermarsi campione, mentre il californiano punta al secondo atto conclusivo in uno Slam in carriera, ricordando gli US Open dell’anno scorso.

Un percorso particolare per entrambi. Alcaraz ha un po’ accento e speso il suo tennis scintillante e qualche set l’ha un po’ perso per strada. Viene in mente in particolare il primo turno contro Fabio Fognini, in cui il ligure, alla sua ultima partita in carriera, ha trascinato al quinto parziale il funambolo di Murcia. Scampato il pericolo, Carlitos è salito di livello partita dopo partita, impressionando nel quarto di finale contro Cameron Norrie.

Problemi ulteriori per lo statunitense, costretto al quinto parziale nel primo e secondo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard e il canadese Gabriel Diallo. A seguire maggior tranquillità, anche se il totale dei set persi è stato pari a 6. Negli scontri diretti, dominio dello spagnolo: due vittorie e senza concedere set. Vedremo se sull’erba londinese la storia cambierà.

La partita tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, valida per le semifinali di Wimbledon 2025, andrà in scena domani e sarà la prima in programma sul campo centrale, il cui è inizio è previsto alle 14.30 italiane. La copertura televisiva del match sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

ALCARAZ-FRITZ SEMIFINALE WIMBLEDON 2025

Venerdì 11 luglio (orari italiani)

CENTRE COURT – Inizio 14.30

1. Prima semifinale

Taylor Fritz (USA) [5] v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

2. Seconda semifinale

Jannik Sinner (ITA) [1] v Novak Djokovic (SRB) [6]

PROGRAMMA ALCARAZ-FRITZ SEMIFINALE WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport