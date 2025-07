John McEnroe: “Novak Djokovic è favorito nella sfida contro Jannik Sinner a Wimbledon”

Siamo alla vigilia delle due semifinali del singolare maschile di Wimbledon. Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Jannik Sinner e Novak Djokovic sono i qualificati ai penultimi atti in programma domani, nel Tempio del tennis. Inizieranno lo spagnolo e il californiano, a partire dalle 14.30 italiane, e a seguire l’azzurro opposto al serbo.

Quest’ultima sfida è ha un sapore particolare dal momento che Sinner, attuale n.1 del mondo, affronterà un giocatore che si è imposto in questo torneo in ben sette circostanze e ambisce a conquistare il 25° titolo Slam della carriera. Un Djokovic molto motivato e disposto a dare tutto se stesso per arrivare in fondo, che farà leva sulla sua grande esperienza.

A dire la sua su questa partita è stato chi nei Championships ha fatto vedere grandi cose, ovvero John McEnroe. L’ex fuoriclasse americano, attuale commentatore tecnico, si è esposto in un’intervista a BBC One: “Novak ha una grande occasione per vincere un altro Slam, conosce questo campo meglio di chiunque altro. Soltanto Alcaraz, al massimo della forma, è riuscito a dimostrare che è umano, a Wimbledon. L’unica incertezza riguarda le condizioni fisiche, ma è certo che lui voglia arrivare a quella che sarebbe la venticinquesima vittoria di un Major“, ha dichiarato McEnroe.

E sul confronto col pusterese ha aggiunto: “Sinner ha battuto Djokovic poche settimane fa, al Roland Garros, in più negli ultimi scontri diretti ha vinto sempre. Questo campo, però, è il migliore possibile per Novak e già questo condurrà a una sfida diversa, se possibile con un leggero vantaggio per Djokovic”. Giova ricordare che negli scontri diretti sull’erba di Londra è uscito sempre vincitore il serbo, ovvero nei quarti di finale del 2022 e in semifinale dell’anno successivo.