Wimbledon 2025, il minutaggio dei semifinalisti: Jannik Sinner il più ‘fresco’, ma nel match più complicato

Domani, a partire dalle 14.30, il Centrale di Wimbledon sarà teatro dei penultimi atti del singolare maschile in quest’edizione dei Championships. Ad aprire le danze saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, opposto al californiano Taylor Fritz. A seguire Jannik Sinner affronterà il serbo Novak Djokovic, mettendo nel mirino la qualificazione per la prima volta alla finale di questo Major.

Se si vanno a considerare i minuti trascorsi in campo dai quattro giocatori citati, Sinner ha un vantaggio chiaro, avendo ceduto nel percorso solo due set, rispetto ai tre di Djokovic, ai quattro di Alcaraz e ai sei di Fritz, costretto all’inizio del percorso a disputare due partite risoltesi al quinto set.

MINUTAGGIO SEMIFINALISTI WIMBLEDON 2025

Carlos Alcaraz 13h 41′

Novak Djokovic 3h 23′

Taylort Fritz 13h

Jannik Sinner 9h 50′

Si potrebbe pensare che l’azzurro possa avere più energie a sua disposizione, ma si sa quanto questo fattore possa cambiare anche in relazione alle risorse mentali. Chiaramente, Jannik è stato anche agevolato da quanto accaduto negli ottavi di finale contro Grigor Dimitrov, trovatosi sotto di due set e quindi in grave difficoltà. Il ritiro del bulgaro sul 2-2 del terzo parziale ha permesso all’altoatesino di vincere e di non spendere più di tanto, cosa che sarebbe potuta accadere in un’eventuale vittoria al quinto parziale del nostro portacolori.

Va anche sottolineato che Sinner si appresta ad affrontare un match molto complicato contro Djokovic, a differenza di un Alcaraz che sulla carta non dovrebbe avere grossi problemi contro Fritz. Jannik si troverà a sfidare chi ha vinto Wimbledon in sette circostanze e l’ha sconfitto nei due match disputati a Londra nel 2022 e nel 2023. Vedremo se Nole risentirà della maggior ‘spesa fisica’ nel suo cammino rispetto al suo più giovane avversario.