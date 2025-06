Reka Orsi Toth è la protagonista della nuova puntata di Beach Zone, intervistata da Simona Bastiani ed Enrico Spada! Un 2025 da protagonista nel Beach Pro Tour, con ben tre quinti posti negli Elite 16 e un podio conquistato ad Alanya insieme a Valentina Gottardi, Reka si conferma tra le atlete più solide del panorama internazionale. Purtroppo, una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti le ha impedito di esordire in Nations Cup a Messina, ma la voglia di tornare in campo è fortissima. Reka guarda già con fiducia agli importanti appuntamenti dell’estate, in particolare all’Europeo di Düsseldorf e al Mondiale di novembre in Australia, dove la coppia azzurra sogna un clamoroso podio. In questa intervista ci racconta il suo percorso, i sogni, la forza della nuova partnership con Valentina Gottardi e il desiderio di tornare protagonista dopo lo stop forzato. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi episodi di Beach Zone!