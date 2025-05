WEC, Antonio Fuoco: “Abbiamo sfruttato l’unico giro disponibile, domani non sarà facile”

Antonio Fuoco ha letteralmente dominato le qualifiche della 6h di Spa-Francorchamps, terzo round del FIA World Endurance Championship 2025. Il calabrese è stato perfetto in entarmbe le sessioni, abile con la Ferrari 499P n. 50 a precedere la 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica e la vettura gemella n. 51 di Antonio Giovinazzi.

Ferrari ottiene la terza pole del 2025 confermandosi l’auto da battere anche nelle Ardenne. Restano però tanti dubbi in vista della competizione di domani con le temperature molto alte ed un significativo degrado degli pneumatici che dovrebbe portare tutti all’utilizzo delle gomme medie al posto delle soft.

L’autore della pole ha dichiarato ai media presenti a Spa, tra cui anche OA Sport: “Siamo riusciti a scaldare bene le gomme ed a fruttare a pieno l’unico giro disponibile quest’oggi. Penso che questa sfida possa essere differente rispetto a quanto visto ad Imola. Le temperature saranno più alte rispetto ad oggi, la situazione può cambiare e molti tema sembrano più competitivi di noi sul passo gara. La priorità del team è quella di ottenere sempre più punti possibili, questo è il nostro obiettivo comune”.

Ferrari ha monopolizzato la scena come già detto, ma domani la condizione potrebbe essere differente. La gestione delle gomme è un tema da tenere in considerazione per tutti i protagonisti e l’out lap con gomme fredde è un problema per tutti. L’esempio è purtroppo dato dall’impatto di Antonio Giovinazzi (Ferrari n. 51), out contro le barriere del Raidillon nel corso della FP2 di ieri.