WEC, Ferrari storica in Bahrain: “L’apice di un percorso iniziato nel 2022”

Può finalmente iniziare la festa Ferrari dopo la conquista del titolo piloti e costruttori nel FIA World Endurance Championship. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Alessandro Pier Guidi si impongono sulla concorrenza con l’auto n. 51 grazie al quarto posto finale alle spalle della gemella n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina.

John Elkann, Presidente Ferrari, ha dichiarato ai margini dell’evento : “ Un traguardo che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un sogno, l’apice di un percorso iniziato nel 2022, quando abbiamo deciso di tornare a competere nella classe regina delle competizioni Endurance. Un percorso che ci ha visto trionfare per tre volte consecutive a Le Mans e che oggi ci permette di celebrare non solo due titoli mondiali, ma soprattutto la forza di una squadra che ha saputo lavorare come un corpo unico affrontando le tante difficoltà dell’Endurance con l’umiltà di imparare e migliorare sempre”,

Dopo 53 anni torna a Maranello il più importante trofeo per quanto riguarda le ruote coperte dopo il terzo acuto consecutivo nella 24h Le Mans. Primo alloro piloti invece, precedentemente veniva infatti assegnato solo il riconoscimento dei costruttori.

Il brand italiano conclude un 2025 stellare con quattro affermazioni totali in otto competizioni disputate. Pier Guidi e Calado sono campioni Hypercar dopo aver primeggiato in passato in GTE PRO. Primo titolo invece per Giovinazzi, ex volto di F1 che insieme ai compagni d’equipaggio ha siglato nel 2023 la mitica 24h Le Mans.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti, ha affermato in una nota ufficiale : “In Bahrain abbiamo concluso un’annata memorabile ottenendo un risultato storico. Il progetto della 499P, con la quale siamo tornati nella top class dell’endurance, ha sinora raggiunto risultati eccezionali, grazie ai tre successi a Le Mans, alla vittoria del titolo Mondiale Costruttori e al successo in quello Piloti, con i tre equipaggi ai primi posti della classifica. Sono orgoglioso di guidare questa squadra e ringrazio tutti i suoi componenti, protagonisti in egual misura di questi successi: senza il loro lavoro prezioso, la passione e la dedizione tutto questo non sarebbe possibile. A fine gara, vedendo tutti i piloti e il team festeggiare insieme, abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di quanto questo gruppo sia coeso. Mi piacerebbe infine rivolgere un pensiero per Andrea De Adamich, che è mancato nei giorni scorsi: sono sicuro che avrebbe gioito assieme a noi per questo successo straordinario.”