Vuelta a España femminile 2025, Letizia Paternoster: “Emozionata per la maglia di leader”

Non è riuscita a tenere la ruota di un’inarrivabile Marianne Vos, ma la seconda posizione sul traguardo di Sant Boi de Llobregat nella seconda tappa della Vuelta a España femminile 2025 è davvero dolcissima per Letizia Paternoster.

Grazie agli abbuoni e, grazie ovviamente alla super performance della sua Liv AlUla Jayco, l’azzurra è la nuova leader della classifica generale e domani vestirà la Maglia Rossa.

Le sue parole: “Essere in maglia di leader è una sensazione fantastica. Sono un po’ emozionata. Sono felice per me e per la squadra, perché tutte le persone che ho intorno meritano davvero questo. Finalmente mi sento davvero bene, sia mentalmente che fisicamente, e questa è la cosa migliore che possa succedere. Non era nei piani partecipare alla Vuelta Femenina, ma poi, durante le Ardenne, io e la mia squadra abbiamo deciso che fosse una buona idea venire qui. Avevo detto prima della partenza che volevo godermi la corsa e dare il massimo fin dalla cronosquadre, nella quale potevo essere un buon supporto per le nostre atlete di classifica. Mi sono sentita davvero bene dopo la tappa di ieri”.

Sulla frazione odierna: “Volevo provare a vincerla perché avevo visto il finale e sentivo che poteva adattarsi davvero a me. È stata una tappa dura. Ho provato ad attaccare in discesa, perché era abbastanza tecnica e mi piace affrontare le discese. Il finale era insidioso e pericoloso, perché era davvero bagnato. Marianne Vos è stata più brava di me all’ultima curva e vincere è diventato impossibile. Questo secondo posto era il massimo che potessi ottenere oggi. Ma poi mi hanno detto che ero in Maglia Rossa, ed è stata un’emozione enorme per me”.