Vuelta a España femminile 2025, Gerritse si prende terza tappa e maglia rossa. Paternoster in top 3 nella generale

Termina nel segno di Femke Gerritse la terza tappa valida per La Vuelta Feminina 2025. L’olandese in forza al Team SD Worx-Protime ha fatto sua la frazione di 143.4 km con partenza a Barbastro ed arrivo a Huesca, prendendosi così anche la maglia rossa. Bene anche Letizia Paternoster, abile a tagliare il traguardo in top 10, conservando la top 3 nella classifica generale.

Gran parte della gara è stata contrassegnata dall’attacco di cinque atlete, ovvero Marion Borras (Cofidis Women Team), Magdalene Lind (Team Coop Repsol), Marina Garau (Be Pink Imitar Bongioanni), Ariana Gilabert (Eneicat CMTeam) e Maikee Colje (Area B&B Hotels Women).

Le battistrada, pur guadagnando fino ad un minuto e ventidue secondi di vantaggio sul gruppo, sono state però riprese a 33 km dal traguardo. Il punto di svolta è arrivato poco dopo, a seguito del traguardo volante agguantato proprio da Femke Gerritse, momento in cui si sono distinte le velociste, particolarmente leste nell’approfittare del vento laterale.

Quando mancavano solo 2 km al traguardo la SD Worx-Protime ha preso la testa del gruppo, spingendo così Femke Gerritse, protagonista di una grande volata, nella quale ha beffato la connazionale Marianne Vos (Team Visma – Lease a Bike), l’elvetica Linda Zanetti (Uno-X-Mobility), Mischa Bredewold (Team SD Worx-Protime), Megan Jastrab (Team Picnic PostNl) e l’azzurra Vittoria Guazzini (FDJ-Suez).

Settima piazza, invece, per Letizia Paternoster (LIV-AlUla-Jayco), al momento terza nella generale con un ritardo di dodici secondi (lo stesso della seconda, Marianne Vos) da Gerritse. Domani, in occasione della quarta tappa, le carte potrebbero sparigliarsi, considerata la presenza delle prime salite di rilievo.