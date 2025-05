La presentazione delle Nazionali martedì a Milano, la doppia amichevole femminile tra Italia e Germania giovedì e venerdì, le prime convocazioni di De Giorgi: l’estate delle Nazionali italiane di volley è già iniziata ma ancora non si è spenta l’eco per il trionfo in Superlega di Trento e ancora si deve assegnare l’ultima Coppa della stagione, la Champions con Perugia in campo la prossima settimana in Polonia. Di tutto questo parleremo nella puntata di questa sera di Volley Night con Enrica Merlo, Paolo Cozzi e il telecronista di Eurosport Gianmario Bonzi. Il tutto ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada