Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2025: orario gara-3, programma, tv, streaming

Mandate in archivio le prime due partite, la finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025 ora si sposta nella Laguna di Venezia! Oggi giovedì 8 maggio, alle ore 20:30, la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ritrovano di fronte per la gara-3 della serie che assegna lo scudetto.

La Famila Wuber si presenta al match odierno forte del 2-0 maturato dopo due successi in fila nelle gare disputate al PalaRomare, con le vicentine capaci di infliggere il primo ko stagionale in trasferta alle oro-granata in gara-1 (72-62) confermandosi poi in gara-2 al termine di un match chiuso solo all’overtime (86-79). Per le scledensi la possibilità quindi di chiudere la serie e ricucirsi il tricolore sul petto, con Salaun e Sottana pronte a trascinare le compagne.

L’Umana Reyer Venezia arriva invece ad un bivio decisivo per le sorti di questa finale scudetto, con le campionesse in carica che devono vincere per cercare di allungare la contesa almeno alla prossima gara-4. Coach Andrea Mazzon si affiderà ancora all’estro di Matilde Villa e alla solidità offensiva di Lisa Berkani (27 punti per lei nel ko di domenica pomeriggio).

Palla a due che verrà alzata al Taliercio di Mestre (Venezia) questa sera alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming affidata a RaiPlay. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa grande sfida per il titolo di campione d’Italia per la Serie A1 di basket femminile!

CALENDARIO FINALE SERIE A1 BASKET FEMMINILE OGGI

Giovedì 8 maggio

Gara-3

Ore 20:30 Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

PROGRAMMA VENEZIA-SCHIO GARA-3 FINALE SERIE A1 BASKET FEMMINILE OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport