Tuffi, Chiara Pellacani è quarta dai tre metri nella Super Final di Pechino

Chiara Pellacani conquista un ottimo quarto posto alla Super Final di Coppa del Mondo dai tre metri. Risultato sicuramente importante per la romana in quel di Pechino, dove è risultata la miglior europea, venendo battuta solamente dalle cinesi Chen Jia e Chen Yiwen e dall’australiana Maddison Keeney. Pellacani è stata bravissima a raggiungere la finale a quattro dopo una giornata molto lunga, vista la nuova formula con cui si sono svolte le gare individuali alla super final di Pechino.

La romana ha infatti cominciato il suo cammino, battendo al primo turno l’americana Sophia Verzyl. In questo scontro diretto si contavano solo tre tuffi e Pellacani ha concluso con il punteggio di 195.65, mentre la statunitense si è fermata a 194.60. Una sfida dunque molto combattuta, dove a fare la differenza è stato soprattutto il doppio e mezzo indietro carpiato, con l’azzurra che ha conquistato 65 punti rispetto ai 61 dell’americana. Verzyl ha provato a recuperare con i 68 punti del doppio e mezzo avanti con due avvitamenti, ma Pellacani ha risposto prontamente con i 65 punti del triplo e mezzo avanti carpiato.

In semifinale l’azzurra si è trovata poi ad affrontare Chen Jia e la canadese Mia Vallee. Le atlete si portavano dietro il punteggio dei primi tre tuffi e la lotta è stata soprattutto con la nordamericana, visto che entrambe portavano gli stessi tuffi ed erano arrivate con solo mezzo punto di vantaggio per l’italiana. Doppio e mezzo ritornato carpiato da 60 punti per Vallee ed invece da 58.50 per Pellacani. Cambia tutto però con il doppio e mezzo rovesciato carpiato, visto che la canadese sbaglia (49.50), mentre l’azzurra ottiene 61.50 punti e conclude con il punteggio totale di 315.65.

Pellacani ha così raggiunto la finale, dove tutte le atlete sono ripartire da zero e con cinque tuffi da effettuare. La romana ha forse pagato anche un pizzico di stanchezza, concludendo sotto il muro dei 300 punti, concludendo con 291.60 punti, complice un errore proprio con il doppio e mezzo rovesciato carpiato (45.00). A vincere è stata Chen Jia (382.05) davanti alla connazionale Chen Yiwen (368.40) e Maddison Keeney (359.15).

Proprio Chen Jia aveva eliminato Elisa Pizzini negli scontri del primo turno. Una sfida decisamente impossibile da vincere per l’azzurra, che ha chiuso con il punteggio complessivo di 169.50 contro i 223.05 della cinese.