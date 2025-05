Tiro con l’arco: Shanghai è pronta a ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo. Italia a caccia di risposte

Dopo il primo appuntamento di qualche settimana fa ad Auburndale, in Florida, la Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco è pronta a tornare in scena con la sua seconda tappa, questa volta dall’altra parte del Mondo: a Shangai, in Cina.

Sul suolo asiatico tutto verrà messo nuovamente in discussione, in un anno di “rigenerazione” dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, che vivrà il suo momento clou a settembre con i Mondiali di Gwanju, dal 5 al 12 in Corea del Sud.

Occhi sia sui tornei di arco olimpico sia su quelli di compound, dopo che – a proposito di Olimpiadi – la specialità sin qui “meno conosciuta” a livello planetario ha ottenuto anch’essa (giustamente) la possibilità di far parte, seppur solo con la gara di Mixed Team, del programma a Cinque Cerchi a partire da Los Angeles 2028.

In generale, in un meeting dove la Corea del Sud sarà presente solo con la sua divisione maschile di compound, i riflettori saranno puntati sui padroni di casa della Cina e sulle “vicine” India e Cina Taipei, senza dimenticare la scuola europea.

Un movimento continentale all’interno del quale l’Italia andrà a caccia di risposte, sotto tutti i punti di vista: uno step in avanti per quanto riguarda gli interpreti dell’arco olimpico e delle conferme da parte del comparto di compound, che negli Stati Uniti si è comportato benissimo ottenendo due podi (a squadre) e sfiorandone un terzo (proprio nel Mixed Team).

Vedremo quindi da domani, con l’apertura riservata al ranking round di compound, quali saranno i responsi che arriveranno dalle linee di tiro di Shangai, in uno scenario che ospiterà per la 15esima volta nella sua storia la Coppa del Mondo di tiro con l’arco.