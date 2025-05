Tiro con l’arco, l’Italia si ferma ai quarti nelle prove a squadre di ricurvo a Shanghai

Va in archivio senza grandi acuti sul fronte italiano la terza giornata di gara a Shanghai, sede del secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. Quest’oggi in Cina si sono disputati i tabelloni a eliminazione diretta (escluse le finali per il primo posto) delle gare a squadre monosesso di ricurvo, oltre ai primi turni individuali della divisione compound.

Lucilla Boari, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati hanno sfiorato l’accesso alle semifinali nel team event femminile, perdendo solo allo shoot-off (26-22) il quarto di finale con la Cina dopo la bella vittoria agli ottavi sul Giappone per 6-2. L’ultimo atto del torneo vedrà il big match tra Corea del Sud e Cina, le prime due teste di serie, mentre Taiwan si è aggiudicata il terzo posto battendo il Messico nella finale di consolazione.

Percorso tutto sommato discreto anche per il terzetto maschile composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Matteo Borsani, che si è fermato ai quarti contro l’India (6-0) dopo aver eliminato nell’ordine Paesi Bassi (5-1) e soprattutto la Turchia di Mete Gazoz (6-2) che si era attestata in seconda piazza al termine del ranking round. In finale sarà la Francia a provare l’impresa contro i maestri sudcoreani. Terzo posto per gli USA.

Day-3 negativo nel complesso per il compound, con nessun azzurro capace di spingersi oltre i quarti di finale nelle prove individuali. Grande delusione soprattutto per Elisa Roner, quinta nelle 72 frecce di qualifica, battuta a sorpresa dalla malese Saritha Cham Nong (37ma nel ranking round) ai sedicesimi, mentre Marcella Tonioli è stata sconfitta ai quarti dalla taiwanese I-Jou Hang.