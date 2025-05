Tiro con l’arco: bene Elisa Roner nel ranking round di qualificazione del compound a Shangai in Cdm

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco è ufficialmente cominciata a Shangai. Sul suolo cinese si è infatti tenuto il ranking round relativo alla specialità di compound. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, dopo le prime 72 frecce.

Ranking Round Compound – Femminile

La messicana Andrea Becerra e la britannica Ella Gibson chiudono la sessione al primo e al secondo posto, entrambe a quota 711. In casa Italia, molto bene Elisa Roner che chiude in quinta posizione a 705. Più staccate invece Marcella Tonioli (16esima con 698) e Giulia Di Nardo (32esima a quota 688).

Italia quinta nella classifica per nazioni con 2091 punti complessivi, in una graduatoria che ha visto l’India chiudere al primo posto con 2114 punti.

Ranking Round Compound – Maschile

Il forte olandese Mike Schloesser chiude al primo posto la prova di qualifica a quota 714, superando per il maggior numero di centri perfetti (37), il coreano Jongho Kim (35) e l’indiano Abhishek Verma (35). In posizione più arretrata gli azzurri: 21esimo Michea Godano (703 punti), 32esimo Elia Fregnan (698), 34esimo Marco Bruno (697).

Nella classifica a squadre, Italia all’ottavo posto con 2098 punti: al primo posto ha chiuso l’India con 2134.

Ranking Round Compound – Mixed Team

Nel tabellone che alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 sarà olimpico, l’Italia sarà rappresentata da Michea Godano ed Elisa Roner, che ripartiranno dalla quinta testa di serie nel tabellone degli scontri ad eliminazione diretta.

Domani si torna sul campo di gara cinese: prima con gli scontri a squadre dell’arco compound, che arriveranno sino alle finali per il bronzo, e poi con il ranking round relativo all’arco olimpico.