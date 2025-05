Sport in tv oggi (martedì 6 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 6 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano gli Internazionali d’Italia a Roma con le prime partite del torneo femminile (per gli uomini bisognerà aspettare la giornata di domani), mentre l’Italia affronterà El Salvador in una partita da dentro o fuori ai Mondiali di beach soccer. In serata Pro Recco e Savona si fronteggeranno nella gara-1 della finale scudetto di pallanuoto e si giocheranno le gara-5 dell’Eurolega di basket.

Grandissima attesa per Inter-Barcellona, semifinale di ritorno della Champions League di calcio. Gli amanti del ciclismo potranno divertirsi con la Vuelta di Spagna femminile, previste anche la Coppa del Mondo di tiro a volo e un’intera giornata della Serie A di calcio a 5. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 6 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 6 maggio

07.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a Shanghai, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet femminile a Nicosia, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Pedone-Sun (secondo match dalle ore 10.00), Bronzetti-Sevastova (terzo match dalle ore 10.00), Brancaccio-Stearns (quarto match dalle ore 10.00)



10.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), secondo turno qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming). Zeppieri-Moreno De Alboran (terzo match dalle ore 10.00), Arnaboldi-Virtanen (terzo match dalle ore 10.00 e non prima delle ore 13.00)

10.10 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet maschile a Nicosia, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Italia-El Salvador (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

13.50 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta di Spagna, terza tappa: Barbastro-Huesca (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.35; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.35)

14.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Senegal-Cile (diretta streaming su Fifa+)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – L84 Torino-Meta Catania (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Oman-Brasile (diretta streaming su Fifa+)

18.00 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-5: Monaco-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Tahiti-Spagna (diretta streaming su Fifa+)

19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Roma 1927-Active Network, Pomezia-Cosenza (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Sala Consilina-Benevento (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Napoli-Manfredonia (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1, finale scudetto) – Gara-1: Brescia-Pro Recco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Sandro Abate-Feldi Eboli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Genzano-Pesaro (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

20.45 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-5: Panathinaikos-Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, semifinale di ritorno) – Inter-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Vinumitaly Petrarca-Came Treviso (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

22.00 BASKET (NBA, semifinale di Conference) – Gara-2: Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)