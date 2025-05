Quanti soldi può guadagnare Sinner a Roma? Le cifre e il montepremi turno per turno

Jannik Sinner ha guadagnato 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,12 milioni di euro) con il trionfo agli Australian Open, ma poi non è più sceso in campo a causa della squalifica di tre mesi che finirà di scontare domenica 4 maggio. Specifichiamo che quell’assegno è stato garantito dagli organizzatori del primo Slam di questa annata agonistica, ma a quell’introito si aggiungono anche altri emolumenti derivanti dagli sponsor la cui entità non risulta ufficiale.

Il numero 1 del mondo tornerò in campo in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà con grandi ambizioni all’appuntamento, abbracciato dal proprio pubblico che cercherà di accompagnarlo lungo l’auspicata cavalcata nella Capitale. Il nostro portacolori è già certo che resterà al comando del ranking ATP almeno fino alla conclusione del Roland Garros e il Masters 1000 di Roma rappresenta un’occasione per guadagnare punti.

L’azzurro non dovrà onorare delle cambiali perché dodici mesi fa non partecipò all’evento. L’occasione sarà utile anche per rimpinguare il proprio conto corrente, visto che a livello di montepremi sportivi non lo smuove da fine gennaio con l’apoteosi a Melbourne. Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Roma? Diamo uno sguardo dettagliato al montepremi, con le varie cifre garantite turno per turno.

Chi alzerà al cielo il trofeo potrà fare festa con 985.030 euro. Riconoscimenti economici di rilievo anche per chi perderà l’atto conclusivo, visto che si parla di 523.870 euro. I semifinalisti si potranno consolare con 291.040 euro, chi si fermerà ai quarti porterà a casa 165.670 euro, l’approdo agli ottavi assicurerà 90.445 euro. Passare un solo turno garantisce comunque 52.925 euro, mentre la semplice presenza in tabellone viene pagata 30.895 euro.

QUANTO PUÒ GUADAGNARE JANNIK SINNER A ROMA

Secondo turno: 30.895 euro.

Terzo turno: 52.925 euro.

Ottavi di finale: 90.445 euro.

Quarti di finale: 165.670 euro.

Semifinali: 291.040 euro.

Finale: 523.870 euro.

Vittoria: 985.030 euro.