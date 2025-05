Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Roma? Le proiezioni turno per turno

Jannik Sinner farà il proprio grande ritorno in campo in occasioni degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 1 del mondo giocherà il suo secondo torneo in stagione: ha vinto gli Australian Open e poi ha dovuto scontare una squalifica di tre mesi, che terminerà domenica 4 maggio. Il fuoriclasse altoatesino sarà abbracciato dal proprio pubblico, che spera di sostenerlo fino alle battute conclusive del torneo.

Il 23enne avrà tutto da guadagnare in termini di punti: lo scorso anno, infatti, non giocò nella Capitale e dunque non avrà cambiali all’orizzonte. Ogni partita che l’azzurro riuscirà a vincere gli porterà in dote un bottino con cui migliorare il proprio ranking ATP: nei fatti è già certo che resterà al comando fino a dopo il Roland Garros, ma l’appuntamento nella Città Eterna rappresenta una ghiotta occasione per puntellare il proprio status dato che non ci sono scarti con cui dovere fare i conti.

Jannik Sinner godrà di un bye in quanto testa di serie ed esordirà direttamente al secondo turno, dunque lo rivedremo in campo o venerdì 9 o sabato 10 maggio. Qualificandosi al terzo turno guadagnerebbe 50 punti, gli ottavi di finale gli garantirebbero 100 punti, l’approdo ai quarti porterebbe in dote 200 punti, l’ingresso in semifinale sarebbe premiato con 400 punti, la finale assicurerebbe un bottino di 650 punti, mentre alzando al cielo il trofeo porterebbe a casa 1.000 punti.

Comunque vada distanzierà il tedesco Alexander Zverev (l’attuale numero 2 del mondo deve difendere i 1.000 punti del successo di dodici mesi fa), mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà nella stessa situazione dell’altoatesino perché l’anno scorso non gareggiò a Roma. Di seguito il quadro dettagliato dei punti che Jannik Sinner può guadagnare a Roma e le proiezioni turno per turno.

RANKING ATP JANNIK SINNER: COME PUÒ CAMBIARE A ROMA

Secondo turno: guadagno di 10 punti, salirebbe a 9.740 punti.

Terzo turno: guadagno di 50 punti, salirebbe a 9.780 punti.

Ottavi di finale: guadagno di 100 punti, salirebbe a 9.830 punti.

Quarti di finale: guadagno di 200 punti, salirebbe a 9.930 punti.

Semifinale: guadagno di 400 punti, salirebbe a 10.130 punti.

Finale: guadagno di 650 punti, salirebbe a 10.380 punti.

Vittoria: guadagno di 1.000 punti, salirebbe a 10.730 punti.