Quando la finale di Champions League dell’Inter: data, avversaria, orario, dove si gioca

Dopo la magica impresa di ieri sera a San Siro, l’Inter attende ora di conoscere chi affronterà in finale. L’ultimo atto della Champions League si terrà sabato 31 maggio a Monaco di Baviera e vedrà sicuramente protagonisti i nerazzurri, che se la vedranno con la vincente della semifinale di questa sera tra PSG ed Arsenal, con i francesi che partono dall’1-0 dell’andata a Londra.

Una notte epica quella vissuta ieri sera a Milano, in quella che resterà per sempre come una delle semifinali più belle della storia della Champions League. L’Inter vince 4-3 contro il Barcellona, dopo essere stata avanti 2-0, subendo la rimonta spagnola e poi trovando quasi a tempo scaduto il gol di Acerbi che manda la sfida ai supplementari. A completare la notte perfetta ci pensa il gol di Frattesi e poi una parata incredibile di Sommer su Yamal.

Stasera come detto l’altra semifinale tra PSG ed Arsenal. All’andata i parigini hanno espugnato l’Emirates con un gol nei primi minuti di Dembelè. La squadra di Luis Enrique parte favorita, ma questa Champions ha dimostrato che nulla è scontato e che può davvero succedere di tutto. L’Arsenal ha saputo eliminare il Real Madrid e sogna la rimonta in terra francese, provando a tornare in finale dopo diciannove anni. Anche per il PSG sarebbe la sua seconda finale, dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern.

Di seguito il calendario completo, il programma e l’orario di inizio della finale della Champions League 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre è da conoscere ancora il canale in chiaro. In diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2025

Sabato 31 maggio

Ore 21.00 Inter vs. Vincente PSG-Arsenal

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Da capire su quale canale finirà in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.