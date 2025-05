Boxe: Cristian Zara sfata il tabù Picardi ed è Campione d’Europa dei pesi gallo

Con un triplo 97-94 da parte dei tre giudici, e con un’interruzione alla decima ripresa, Cristian Zara è il nuovo Campione d’Europa dei pesi gallo. Il sassarese, alla terza sfida con Vincenzo Picardi, riesce alfine a sconfiggerlo e a compiere un grande passo nella sua carriera pugilistica. Quella che, per il suo avversario, è ormai sostanzialmente al capolinea.

Nei primi round c’è soprattutto l’esperienza di Picardi ad entrare in mostra, anche se in generale le riprese suonano piuttosto equilibrate, senza un reale padrone. Tanto il quid di conoscenze acquisite dell’ex bronzo olimpico, come anche tanta la voglia che progressivamente aumenta da parte di Zara. Il sardo, toltosi di mezzo un certo possibile timore iniziale, inizia soprattutto con il destro a mettere insieme delle combinazioni molto utili alla propria causa.

Verso metà combattimento, però, inizia ad esserci un serio problema per Picardi: un taglio sopra il naso che lo fa sanguinare (a seguito di un colpo alla testa fortuito) spesso anche copiosamente, fino a renderlo quasi una maschera di sangue e a provocare per due volte l’interruzione del combattimento al fine di consentire l’intervento medico. Succede così che Zara inizi a prendere sempre più le redini della situazione, con Picardi che nel nono round piega le gambe, in evidente difficoltà di fronte al destro del sassarese.

E, alla fine, alla decima ripresa, dopo una terza interruzione e il fatto che l’esperto quarantunenne lamenta di non vedere bene, il combattimento viene fermato in modo definitivo per andare a vedere il verdetto. E questo è unanime a favore di Zara.