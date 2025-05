Foiano italiana: derby Picardi-Zara per l’europeo dei pesi gallo

Si svolgerà domani sera il combattimento valido per il titolo europeo dei pesi gallo. Un confronto tutto italiano, dato che da una parte c’è l’ex bronzo olimpico di Pechino 2008 Vincenzo Picardi, dall’altra Cristian Zara, campione EBU Silver della categoria prima di esserlo stato a livello italiano.

Due carriere diverse, le loro. Picardi, 41 anni, è arrivato davvero molto tardi al professionismo, essendo passato all’età di 35 anni dopo una lunghissima e proficua carriera dilettantistica. Da pro il suo record è di 11-0-0 con due KO. Ed è evidente come questo per lui possa essere il coronamento di una carriera.

Zara, invece, ha un percorso profondamente diverso. Sassarese, 27 anni, record di 15-2-0, vanta quegli unici 2 proprio con Picardi, tra 2021 e 2022. Si tratterà quindi, per lui, di un vero guanto di rivincita a Foiano di Val Fortore, là dove si terrà il combattimento continentale.

Queste le parole di un Picardi decisamente carico durante la presentazione del combattimento: “È un’occasione decisiva per la mia lunga carriera perché posso coronare un obiettivo che è anche un sogno. Vincere questo titolo non sarebbe un punto di arrivo, anzi spero che mi permetta di aprire ulteriori porte internazionali. I precedenti non contano, ogni match ha una storia a sé, però sono in buona condizione e so che potrò giocarmela al meglio”. Dalla conferenza stampa non sono state tratte le parole di Zara. E ci sarà anche un bel sottoclou con Gianluca Ceglia.