Nuoto artistico, la Cina domina il solo libero in Coppa del Mondo a Markham

Va in archivio anche la seconda giornata della tappa di Markham, in Canada, terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2025 di nuoto artistico. Andiamo a scoprire i risultati della seconda giornata di gare, a cui non ha preso parte l’Italia.

Il duo tecnico femminile ha visto trionfare la coppia austriaca composta da Anna-Maria Alexandri e da Eirini-Marina Alexandri con il punteggio finale di 290.3009. Subito dietro la coppia spagnola con Txell Ferre Gaset e Lilou Lluis Valette con 284.2959 punti. Ha poi completato il podio la Cina con il duo formato da Yanhan Lin e Yanjun Lin (279.5150).

Il pomeriggio canadese si è aperto con il solo libero femminile, evento che è stato dominato dalla cinese Huiyan Xu con un punteggio di 218.8438 (115.9438 per gli elementi e 102.900 per l’impressione artistica). Dietro di lei la giovane georgiana Maria Alavidze con un punteggio di 200.7612. Terzo posto per l’arubana Kyra Hoevertsz con 196.9276.

Nel solo libero uomini il gradino più alto del podio è stato conquistato dal 16enne cinese Muye Guo con lo score di 192.7988, di cui 100.8488 per gli elementi e 91.9500 per l’impressione artistica. Con un gap di soli 1.8513 punti troviamo il messicano Diego Villalobos Carrillo che ha chiuso il suo programma con il punteggio di 190.9475. L’ultimo gradino del podio è stato raggiunto dal britannico Ranjuo Tomblin (score di 187.5338).

L’ultima finale di giornata, quella del libero a squadre, è stata vinta dalla Spagna che, con lo score di 312.9363, ha anticipato il Giappone (294.9916) e gli Stati Uniti d’America (291.1363). Ricordiamo che nessun atleta italiano ha partecipato alle finali in programma oggi.