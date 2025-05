NBA Playoff 2025, i risultati della notte (2 maggio): Brunson porta i Knicks avanti, Clippers-Nuggets a gara-7

Una serie finita, un’altra che va a gara-7. La notte NBA regala due confronti di spessore, si, ma anche di quelli che regalano prospettive ben diverse dal solito. Si va sempre più delineando il quadro delle semifinali di Conference, con serie vive oramai soltanto a Ovest, mentre a Est è tutto già deciso.

I New York Knicks, resistendo a un’eccellente rimonta dei Detroit Pistons che nel finale riescono anche a mettere il naso avanti, a cinque secondi dalla fine di gara-6 riescono a trovare la zampata decisiva per il 113-116 finale. Il merito? Di Jalen Brunson e della tripla che lo porta a realizzare 40 punti e a far sognare ancora un popolo di New York che attende qualcosa di grande dai tempi di Patrick Ewing e, prima ancora, da oltre mezzo secolo. Oltre ai 40 di Brunson, 25 per Mikal Brodges e 22 per OG Anunoby; per i Pistons 23 di Cade Cunningham, 21 di Jalen Duren e 20 dalla panchina, con rotazione a 8, di Malik Beasley. Finisce dunque la stagione americana di Simone Fontecchio, che in questi playoff è stato tenuto fuori dalle rotazioni.

Sarà invece gara-7 tra i Los Angeles Clippers e i Denver Nuggets. A lungo in equilibrio, gara-6 cambia direzione nel terzo quarto, in cui funziona eccome l’accoppiata James Harden-Kawhi Leonard con il contributo di Norman Powell (28, 27+10 e 24 rispettivamente). Dall’altra parte, invece, nonostante i 25 di Nikola Jokic e i 21 di Jamal Murray, sono i dettagli che non consentono ai Nuggets di chiudere subito una serie che ora dovranno risolvere a Denver, nella notte tra domenica e lunedì.

Il quadro delle semifinali di Conference a Est è ora completo: Cleveland Cavaliers contro Indiana Pacers, Boston Celtics contro New York Knicks. Sia Oklahoma City Thunder che Minnesota Timberwolves, invece, aspettano tuttora i nomi delle franchigie loro avversarie (in un caso da Nuggets-Clippers, nell’altro da Rockets-Warriors).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Primo turno Western Conference

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 111-105 (3-3)

Primo turno Eastern Conference

Detroit Pistons-New York Knicks 113-116 (4-2 Knicks)