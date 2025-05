Internazionali d’Italia 2025, le wild card per il doppio: tanti azzurri, oltre ai fratelli Berrettini

Cominciano a prendere forma le entry list di tutti i tabelloni degli Internazionali d’Italia 2025, in attesa del sorteggio dei main draw previsto lunedì 5 maggio. Oltre ai tornei di singolare, c’è grande attesa anche per i doppi in casa Italia dopo gli ottimi risultati della passata edizione. In campo maschile ad oggi sarebbero dieci i giocatori azzurri ammessi, tramite classifica o wild card.

Riflettori puntati ovviamente sul collaudato binomio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinalista nel 2024 a Roma e numero 5 della Race verso Torino, che andrà a caccia del riscatto dopo la prematura eliminazione a Madrid. Un’altra coppia italiana iscritta direttamente grazie al ranking è quella composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, già protagonisti in doppio con la maglia azzurra tra Coppa Davis e Olimpiadi.

Sui campi in terra battuta del Foro Italico vedremo in azione anche Matteo Arnaldi insieme all’australiano Alexei Popyrin e Flavio Cobolli con lo statunitense Sebastian Korda. Gli organizzatori hanno dato inoltre una wild card per il tabellone principale anche ai fratelli romani Matteo e Jacopo Berrettini, mentre il secondo invito è stato assegnato ai vincitori delle pre-qualificazioni Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato.