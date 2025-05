Karate: agli Europei c’è ancora l’Italia! Kumite per l’oro e per il bronzo. Parakarate: 3 medaglie

La spedizione azzurra agli Europei 2025 di karate non smette di regalare emozioni. A Yerevan arriva un’altra grande giornata per i colori italiani sui tatami armeni.

Nei tornei a squadre di kumite, la scuola nostrana fa vedere tutto il suo talento. La formazione maschile, composta da Crescenzo, Maresca, De Vivo, Fiore, Martina, Avanzini e Marino, difenderà il suo titolo nella finalissima di domenica prossima contro la Croazia dopo aver battuto nell’ordine la Slovacchia, la Bosnia (doppio 3-1) e la Francia (3-0).

Al femminile invece è maturata una possibilità per il bronzo. Lallo, Brunori, Ferrarini, Semeraro e Ferracuti partono bene, battendo Croazia e Serbia (entrambe per 2-0), ma andando a cedere alla Francia in semifinale. Il contest per il 3° posto opporrà le azzurre all’Austria.

Capitolo parakarate, oggi all’esordio nella rassegna continentale. L’Italia si prende tre bellissime medaglie, tutte di bronzo, grazie a Patrick Buwalda nel k22, Federica Yakymashko nel k22 e Pietro Merlo in carrozzina.

Tutte le finali conquistate dagli azzurri

Finali per l’oro:

Terryana D’Onofrio – kata individuale femminile – sabato

Erminia Perfetto – kumite -50 kg – sabato

Squadra maschile kata (Busato, Gallo, Iodice) – domenica

Squadra maschile kumite (Crescenzo, Maresca, De Vivo, Fiore, Martina, Avanzini, Marino) – domenica

Mattia Allesina – parakarate K22 – domenica

Finali per il bronzo:

Alessio Ghinami – kata individuale maschile – sabato

Silvia Semeraro – kumite -68 kg – sabato

Daniele De Vivo – kumite -75 kg – sabato

Matteo Avanzini – kumite +84 kg – sabato

Squadra femminile kata (O. D’Onofrio, Rizzo, Roversi) – domenica

Squadra femminile kumite (Lallo, Brunori, Ferrarini, Semeraro, Ferracuti) – domenica

Medaglie già conquistate:

Patrick Buwalda – bronzo parakarate K22

Federica Yakymashko – bronzo parakarate K21

Pietro Merlo – bronzo parakarate carrozzina