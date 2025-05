Jannik Sinner, da Roma inizia il tempo della messe: occasione per tornare a muovere il ranking. Poi Amburgo e Parigi

Jannik Sinner tornerà finalmente in campo in occasione degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: a Roma l’azzurro potrà tornare a guadagnare punti utili per il ranking ATP, anche in virtù del fatto che lo scorso anno saltò il torneo capitolino, potendo togliere il relativo zero dal conteggio della classifica mondiale.

L’azzurro, che a Roma arriverà da numero 1 del mondo con 9730 punti, dunque, potrà incamerarne fino a 1000, in caso di successo finale agli Internazionali d’Italia. Sinner tornerà poi in campo già la settimana successiva, nell’ATP 500 di Amburgo.

Il tennista italiano lo scorso anno non aveva giocato subito dopo il torneo di Roma, e quindi anche in questo caso Sinner potrebbe conquistare altri 500 punti netti per il ranking ATP. Scelta obbligata per l’azzurro, vista la regola che impone ai migliori tennisti della classifica di partecipare ad almeno 5 tornei di categoria ATP 500 in stagione.

L’azzurro per evitare di incappare in un altro zero in graduatoria, dopo quelli ricevuti nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Madrid durante lo stop forzato, infatti, dovrà obbligatoriamente scendere in campo nelle settimane in cui il calendario proporrà un ATP 500.

Dopo la partecipazione ad Amburgo sarà già tempo di Roland Garros: Sinner lo scorso anno uscì di scena in semifinale, e dovrà difendere 800 punti, ma potrà comunque guadagnare sui diretti rivali in classifica. Alcaraz lo scorso anno vinse a Parigi e scarterà 2000 punti, mentre Zverev giunse in finale e ne perderà 1300.